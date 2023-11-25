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Грізманн прокоментував чутки про трансфер у Манчестер Юнайтед

25 листопада 2023 13:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Грізманн прокоментував чутки про трансфер у Манчестер Юнайтед
Грізманн та Мбаппе святкують гол. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Франції Антуан Грізманн став одним із кандидатів на перехід в англійський "Манчестер Юнайтед". Лідер мадридського "Атлетіко" увійшов до списку гравців, яких "червоні дияволи" спробують запросити на "Олд Траффорд".

Грізманн чесно відповів на питання про перехід до "МЮ" в інтерв'ю Marca.

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Після повернення до "Атлетико" з "Барселони" Антуан Грізманн став лідером мадридської команди. Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне після кожного матчу хвалить французького футболіста. Не дивно, що результативним гравцем зацікавили й інші клуби.

Грізманн розповів про цілі в "Атлетіко"

Згідно з інформацією британських спортивних журналістів, "Манчестер Юнайтед" готує запит до "Атлетико" щодо переходу Антуана Грізманна. Проте сам футболіст не зацікавлений у такому трансфері. Його контракт із "матрацниками" діє до літа 2026 року, і француз хоче затриматися в Мадриді якомога довше.

Антуан Грізманн
Антуан Грізманн дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

"У мене є мотивація стати кимось важливим в "Атлетико", стати легендою цього клубу. Я знаю, що мені потрібно це заслужити. Зараз у мене багато цілей. Насамперед це Ліга чемпіонів. Я ніколи її не вигравав і дуже хочу завоювати цей трофей. Необхідно багато працювати, щоб подарувати вболівальникам це свято", — заявив Антуан Грізманн.

У сезоні 2023/2024 француз зіграв за "Атлетіко" 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та зробив одну результативну передачу.

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