Грізманн прокоментував чутки про трансфер у Манчестер Юнайтед

Грізманн та Мбаппе святкують гол. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Футболіст збірної Франції Антуан Грізманн став одним із кандидатів на перехід в англійський "Манчестер Юнайтед". Лідер мадридського "Атлетіко" увійшов до списку гравців, яких "червоні дияволи" спробують запросити на "Олд Траффорд".

Грізманн чесно відповів на питання про перехід до "МЮ" в інтерв'ю Marca.

Читайте також:

Після повернення до "Атлетико" з "Барселони" Антуан Грізманн став лідером мадридської команди. Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне після кожного матчу хвалить французького футболіста. Не дивно, що результативним гравцем зацікавили й інші клуби.

Грізманн розповів про цілі в "Атлетіко"

Згідно з інформацією британських спортивних журналістів, "Манчестер Юнайтед" готує запит до "Атлетико" щодо переходу Антуана Грізманна. Проте сам футболіст не зацікавлений у такому трансфері. Його контракт із "матрацниками" діє до літа 2026 року, і француз хоче затриматися в Мадриді якомога довше.

Антуан Грізманн дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

"У мене є мотивація стати кимось важливим в "Атлетико", стати легендою цього клубу. Я знаю, що мені потрібно це заслужити. Зараз у мене багато цілей. Насамперед це Ліга чемпіонів. Я ніколи її не вигравав і дуже хочу завоювати цей трофей. Необхідно багато працювати, щоб подарувати вболівальникам це свято", — заявив Антуан Грізманн.

У сезоні 2023/2024 француз зіграв за "Атлетіко" 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже в січні — є покупець.

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.

Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться.

Тренер Джойса вважає, що Тайсон Ф'юрі на спаді.