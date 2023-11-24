Мічел у Реалі, Хабі Алонсо у Баварії та інші майбутні призначення тренерів

Хабі Алонсо керує грою "Баєра". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Відразу кілька відомих європейських клубів мають намір змінити тренерів улітку наступного року. Йдеться про англійський "Манчестер Юнайтед", мюнхенську "Баварію" та мадридський "Реал".

Ці клуби готові розпочати попередні переговори із кандидатами на посаду наставників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мадридський "Реал" обирає нового тренера на заміну Карло Анчелотті. Контракт італійського фахівця з "королівським клубом" спливає влітку 2024 року. Згідно з повідомленнями іспанської преси, головним кандидатом на посаду наставника "бланкос" є тренер "Жирони" Мічел Санчес. "Реал" заплатить каталонцям 10 млн євро компенсації за цього наставника.

Мічел Санчес із черговою нагородою. Фото: instagram.com/michel8sanchez/

Хабі Алонсо йде на підвищення

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хабі Алонсо утримує "Баєр" на вершині турнірної таблиці німецької Бундесліги. Німецькі журналісти повідомляють, що влітку наступного року він може стати новим наставником "Баварії".

Керівництво мюнхенського клубу недостатньо методами роботи Томаса Тухеля. Якщо німецький тренер не зможе захистити чемпіонський титул, на його місце запросять Хабі Алонсо.

Складний вибір для Де Дзербі

Одразу кілька відомих клубів цікавляться колишнім наставником донецького "Шахтаря". Хосеп Гвардіола натякнув, що італійський фахівець може очолити у майбутньому "Манчестер Сіті", але навряд чи Де Дзербі має намір чекати кілька років.

Роберто Де Дзербі реагує на помилки футболістів. Фото: REUTERS/Chris Radburn

"Манчестер Юнайтед" готується до переговорів із наставником "Брайтона". Влітку наступного року Роберто Де Дзербі може замінити на "Олд Траффорд" Еріка Тен Хага. Англійські ЗМІ вважають, що італієць має великі шанси перейти в топклуб.

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