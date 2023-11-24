Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мічел у Реалі, Хабі Алонсо у Баварії та інші майбутні призначення тренерів arrow

Мічел у Реалі, Хабі Алонсо у Баварії та інші майбутні призначення тренерів

24 листопада 2023 10:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мічел у Реалі, Хабі Алонсо у Баварії та інші майбутні призначення тренерів
Хабі Алонсо керує грою "Баєра". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відразу кілька відомих європейських клубів мають намір змінити тренерів улітку наступного року. Йдеться про англійський "Манчестер Юнайтед", мюнхенську "Баварію" та мадридський "Реал".

Ці клуби готові розпочати попередні переговори із кандидатами на посаду наставників, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Мадридський "Реал" обирає нового тренера на заміну Карло Анчелотті. Контракт італійського фахівця з "королівським клубом" спливає влітку 2024 року. Згідно з повідомленнями іспанської преси, головним кандидатом на посаду наставника "бланкос" є тренер "Жирони" Мічел Санчес. "Реал" заплатить каталонцям 10 млн євро компенсації за цього наставника.

Мічел Санчес
Мічел Санчес із черговою нагородою. Фото: instagram.com/michel8sanchez/

Хабі Алонсо йде на підвищення

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хабі Алонсо утримує "Баєр" на вершині турнірної таблиці німецької Бундесліги. Німецькі журналісти повідомляють, що влітку наступного року він може стати новим наставником "Баварії".

Керівництво мюнхенського клубу недостатньо методами роботи Томаса Тухеля. Якщо німецький тренер не зможе захистити чемпіонський титул, на його місце запросять Хабі Алонсо.

Складний вибір для Де Дзербі

Одразу кілька відомих клубів цікавляться колишнім наставником донецького "Шахтаря". Хосеп Гвардіола натякнув, що італійський фахівець може очолити у майбутньому "Манчестер Сіті", але навряд чи Де Дзербі має намір чекати кілька років.

Роберто Де Дзербі
Роберто Де Дзербі реагує на помилки футболістів. Фото: REUTERS/Chris Radburn

"Манчестер Юнайтед" готується до переговорів із наставником "Брайтона". Влітку наступного року Роберто Де Дзербі може замінити на "Олд Траффорд" Еріка Тен Хага. Англійські ЗМІ вважають, що італієць має великі шанси перейти в топклуб.

Нагадаємо, Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року. 

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця. 

"Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського.

Суркіс розповів, коли піде з посади президента "Динамо". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі