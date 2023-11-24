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Мичел в Реале, Хаби Алонсо в Баварии и другие будущие назначения тренеров

24 ноября 2023 10:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мичел в Реале, Хаби Алонсо в Баварии и другие будущие назначения тренеров
Хаби Алонсо управляет игрой "Байера". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько известных европейских клубов собираются сменить тренеров летом следующего года. Речь идет про английский "Манчестер Юнайтед", мюнхенскую "Баварию" и мадридский "Реал"

Эти клубы готовы начать предварительные переговоры с кандидатами на пост наставников, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Мадридский "Реал" выбирает нового тренера на замену Карло Анчелотти. Контракт итальянского специалиста с "королевским клубом" истекает летом 2024-го года. Согласно сообщениям испанской прессы, главным кандидатом на пост наставника "бланкос" является тренер "Жироны" Мичел Санчес. "Реал" заплатит каталонцам 10 млн евро компенсации за этого наставника. 

Мичел Санчес
Мичел Санчес с очередной наградой. Фото: instagram.com/michel8sanchez/

Хаби Алонсо идет на повышение

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо удерживает "Байер" на вершине турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. Немецкий журналисты сообщают, что летом следующего года он может стать новым наставником "Баварии". 

Руководство мюнхенского клуба не довольно методами работы Томаса Тухеля. Если немецкий тренер не сумеет защитить чемпионский титул, на его место пригласят Хаби Алонсо. 

Сложный выбор для Де Дзерби 

Сразу несколько известных клубов интересуются бывшим наставником донецкого "Шахтера". Хосеп Гвардиола намекнул, что итальянский специалист может возглавить в будущем "Манчестер Сити", но вряд ли Де Дзерби намерен ждать несколько лет. 

Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби реагирует на ошибки футболистов. Фото: REUTERS/Chris Radburn

"Манчестер Юнайтед" готовится к переговорам с наставником "Брайтона". Летом следующего года Роберто Де Дзерби может заменить на "Олд Траффорд" Эрика Тен Хага. Английский СМИ считают, что у итальянца большие шансы перейти в топ-клуб. 

Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году. 

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике. 

Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока. 

"Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому.

Суркис рассказал, когда уйдет с поста президента "Динамо".

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