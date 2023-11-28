Анчелотті може піти з Реалу заради запрошення з АПЛ

Карло Анчелотті під час матчу проти "Кадісу". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Мадридський "Реал" запропонував Карло Анчелотті продовжити контракт із клубом. Сторони вже ведуть переговори, однак у "королівського клубу" з'явився несподіваний конкурент.

"Манчестер Юнайтед" має намір зробити італійському фахівцеві пропозицію про роботу, повідомляє TeamTalk.

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Контракт Карло Анчелотті із мадридським "Реалом" спливає наприкінці нинішнього сезону. Керівництво "бланкос" ухвалило рішення запропонувати 64-річному тренеру подовжити угоду. Він не проти залишитися на "Сантьяго Бернабеу", однак у ситуацію вирішив втрутитися "Манчестер Юнайтед".

Карло Анчелотті йде з поля. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Повернення Анчелотті до Англії

"Червоні дияволи" зацікавлені у запрошенні італійського фахівця. У "МЮ" вірять у те, що Карло Анчелотті зможе налагодити гру команди, яка проводить черговий невиразний сезон. В англійському клубі більше не вірять в Еріка Тен Хага та активно працюють над запрошенням нового наставника.

Згідно з інформацією іспанських журналістів, керівництво "Юнайтед" уже зробило запрошення італійцеві. Він уже підписав попередній контракт з "Реалом", проте пропозиція англійського клубу є більш вигідною. Тренер взяв паузу на роздуми.

Карло Анчелотті вже працював в Англії, але ще не тренував "Манчестер Юнайтед". Він співпрацював з "Челсі" та "Евертоном", виграв чемпіонат і Кубок Англії.

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