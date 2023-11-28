Анчелотті може піти з Реалу заради запрошення з АПЛ
Мадридський "Реал" запропонував Карло Анчелотті продовжити контракт із клубом. Сторони вже ведуть переговори, однак у "королівського клубу" з'явився несподіваний конкурент.
"Манчестер Юнайтед" має намір зробити італійському фахівцеві пропозицію про роботу, повідомляє TeamTalk.
Контракт Карло Анчелотті із мадридським "Реалом" спливає наприкінці нинішнього сезону. Керівництво "бланкос" ухвалило рішення запропонувати 64-річному тренеру подовжити угоду. Він не проти залишитися на "Сантьяго Бернабеу", однак у ситуацію вирішив втрутитися "Манчестер Юнайтед".
Повернення Анчелотті до Англії
"Червоні дияволи" зацікавлені у запрошенні італійського фахівця. У "МЮ" вірять у те, що Карло Анчелотті зможе налагодити гру команди, яка проводить черговий невиразний сезон. В англійському клубі більше не вірять в Еріка Тен Хага та активно працюють над запрошенням нового наставника.
Згідно з інформацією іспанських журналістів, керівництво "Юнайтед" уже зробило запрошення італійцеві. Він уже підписав попередній контракт з "Реалом", проте пропозиція англійського клубу є більш вигідною. Тренер взяв паузу на роздуми.
Карло Анчелотті вже працював в Англії, але ще не тренував "Манчестер Юнайтед". Він співпрацював з "Челсі" та "Евертоном", виграв чемпіонат і Кубок Англії.
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