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Лунін отримає новий шанс в основі мадридського Реала

28 листопада 2023 17:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін отримає новий шанс в основі мадридського Реала
Партнери по "Реалу" дякують Луніну за гру. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" прийматиме італійський "Наполі" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті може випустити на поле у цій грі Андрія Луніна.

Українець не підводить "королівський клуб" в останніх матчах, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Реала".

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Основний голкіпер мадридського "Реала" Кепа Аррісабалага так і не встиг одужати до матчу Ліги чемпіонів з "Наполі". Це означає, що ворота "бланкос" знову захищатиме футболіст збірної України.

Андрій Лунін
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новий шанс для Луніна

Карло Анчелотті випускає Андрія Луніна на полі лише у випадку, якщо травмовані Тібо Куртуа та Кепа. Попри успішну гру та хорошу статистику українця, італійський наставник не поспішає переводити його у статус основного голкіпера.

Реал Мадрид
Заявка "Реала" на матч із "Наполі". Скриншот

Але у грі з чинними чемпіонами Італії Анчелотті просто не матиме іншого вибору. Наставник "Реала" може собі дозволити втрату основного воротаря, оскільки іспанці вже розв'язали питання про вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Вони очолюють свій квартет із 12 очками в активі. "Наполі" має сім балів, італійській команді необхідно перемагати.

Матч "Реал" — "Наполі" відбудеться у середу, 29 листопада, о 21:00 за київським часом.

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