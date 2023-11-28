Лунін отримає новий шанс в основі мадридського Реала

Партнери по "Реалу" дякують Луніну за гру. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридський "Реал" прийматиме італійський "Наполі" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті може випустити на поле у цій грі Андрія Луніна.

Українець не підводить "королівський клуб" в останніх матчах, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Реала".

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Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новий шанс для Луніна

Карло Анчелотті випускає Андрія Луніна на полі лише у випадку, якщо травмовані Тібо Куртуа та Кепа. Попри успішну гру та хорошу статистику українця, італійський наставник не поспішає переводити його у статус основного голкіпера.

Заявка "Реала" на матч із "Наполі". Скриншот

Але у грі з чинними чемпіонами Італії Анчелотті просто не матиме іншого вибору. Наставник "Реала" може собі дозволити втрату основного воротаря, оскільки іспанці вже розв'язали питання про вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Вони очолюють свій квартет із 12 очками в активі. "Наполі" має сім балів, італійській команді необхідно перемагати.

Матч "Реал" — "Наполі" відбудеться у середу, 29 листопада, о 21:00 за київським часом.

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