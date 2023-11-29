Забарний зацікавив відомий італійський клуб і може покинути Борнмут вже у січні

Ілля Забарний у матчі проти "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Захисник збірної України та англійського "Борнмуту" Ілля Забарний отримає шанс проявити себе у сильнішому футбольному клубі. Ним цікавиться представник італійської Серії А.

"Борнмут" отримає пропозицію щодо свого гравця в найближчі тижні, повідомляє Tutto Mercato.

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Ілля Забарний став одним із лідерів "Борнмуту" у сезоні 2023/2024. Український футболіст зіграв за команду Андоні Іраоли 15 матчів у всіх турнірах. Тренер вихваляє 21-річного гравця, а вболівальники впевнені, що Забарний допомагає команді не впасти в зону вильоту турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Забарний бореться із Салахом. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Інтерес до Забарного з Італії

Успіхи українського футболіста не залишилися непоміченими. За його прогресом спостерігають одразу кілька клубів. Місяць тому британські журналісти повідомляли, що гра Іллі Забарного подобається головному тренеру "Ліверпуля" Юргену Клоппу, проте "червоні" поки що не збираються купувати українського захисника.

Натомість це може зробити італійський "Мілан". Тренерський штаб "россонері" хоче виправити проблеми в обороні. Італійці не готові витрачати великі гроші на придбання нового футболіста.

Забарний вразив "Мілан" під час матчів за збірну України у відборі на Євро-2024. "Россонері" хочуть вже у січні 2024 року запропонувати "Борнмуту" орендувати українця з правом викупу його контракту.

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