Роналду оказался в эпицентре скандала после ссоры с тренером Аль-Насра
Главный тренер саудовского "Аль-Насра" Луиш Каштру намекнул на проблемы в команде, которые связаны с Криштиану Роналду. Португалец не попал в заявку на важный матч.
Роналду пропустит поединок азиатской Лиги чемпионов, сообщает A Bola.
Криштиану Роналду не сыграет за "Аль-Наср" в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов. "Аль-Наср" уже гарантировал себе место в плей-офф турнира, потому португалец не поехал с командой в Таджикистан на игру с "Истиклолом".
Что Каштру сказал про Роналду
Однако тренер "Аль-Насра" Луш Каштру неоднозначно отреагировал на вопрос об отсутствии Криштиану Роналду в заявке команды. Он повысил голос на журналистов и даже принялся их оскорблять.
Каштру заявил, что не является личным болельщиком Роналду и не будет отвечать на все вопросы, которые связаны с Криштиану. Тренер объяснил, что все решения принимаются с пользой для команды.
Позже, когда эмоции наставника остыли, он объяснил, что понимает огорчение болельщиков из Таджикистана, которые ждали появление на поле звездного игрока. Однако для "Аль-Насра" будет лучше, если Криштиану пропустит матч.
После этого португальские журналисты предположили, что между Роналду и Каштру зреет конфликт. Некоторые представители прессы даже успели написать, что сам Криштиану наверняка является виновником инцидента.
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