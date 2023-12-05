Роналду оказался в эпицентре скандала после ссоры с тренером Аль-Насра

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Главный тренер саудовского "Аль-Насра" Луиш Каштру намекнул на проблемы в команде, которые связаны с Криштиану Роналду. Португалец не попал в заявку на важный матч.

Роналду пропустит поединок азиатской Лиги чемпионов, сообщает A Bola.

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Криштиану Роналду не сыграет за "Аль-Наср" в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов. "Аль-Наср" уже гарантировал себе место в плей-офф турнира, потому португалец не поехал с командой в Таджикистан на игру с "Истиклолом".

Луиш Каштру на тренировке. Фото: instagram.com/alnassr/

Что Каштру сказал про Роналду

Однако тренер "Аль-Насра" Луш Каштру неоднозначно отреагировал на вопрос об отсутствии Криштиану Роналду в заявке команды. Он повысил голос на журналистов и даже принялся их оскорблять.

Каштру заявил, что не является личным болельщиком Роналду и не будет отвечать на все вопросы, которые связаны с Криштиану. Тренер объяснил, что все решения принимаются с пользой для команды.

Позже, когда эмоции наставника остыли, он объяснил, что понимает огорчение болельщиков из Таджикистана, которые ждали появление на поле звездного игрока. Однако для "Аль-Насра" будет лучше, если Криштиану пропустит матч.

После этого португальские журналисты предположили, что между Роналду и Каштру зреет конфликт. Некоторые представители прессы даже успели написать, что сам Криштиану наверняка является виновником инцидента.

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