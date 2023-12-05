За сутки сразу у двух украинцев из чемпионата Англии сменились главные тренеры
В английском Чемпионшипе за минувшие сутки произошло сразу два тренерских увольнения. Произошли они в "Суонси" и "Сандерленде".
В обеих командах играют украинские центральные нападающие, сообщил портал Новини.LIVE.
Отставка Даффа из "Суонси"
В клубе, за который играет украинец Николай Кухаревич, главного тренера Майкла Даффа уволили за неудачные результаты. Вместе с ним ушли в отставку почти все помощники кроме Алана Шихана, готовящего команду к следующему матчу.
Перед увольнением в клубе отметили, что давали Даффу время создать команду, но тренер не смог добиться с ней успехов.
После 19 туров "Суонси" занимал 18-е место из 24-х в Чемпионшипе.
"Сандерленд" также сменил главного тренера
В "Сандерленде" Назария Русина уволили главного тренера Тони Моубрея и его помощника Марка Винуса.
С Моубреем черные коты после 19 туров занимали девятую позицию. При этом они не выигрывали в последних трех матчах.
В клубе отметили, что активно ищут нового главного тренера, который будет вести борьбу за выход в АПЛ.
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