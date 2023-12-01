Экс-форвард Динамо забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров в Польше
Бывший футболист сборной Беларуси и киевского "Динамо" Илья Шкурин продолжает покорять чемпионат Польши. Молодой форвард сделал свой первый хет-трик.
Шкурин стал одним из самых результативных игроков чемпионата Польши, сообщает портал Новини.LIVE.
В рамках 16-го тура чемпионата Польши по футболу "Сталь" из Мелеца сыграла в Щецине против местной "Погони". Команда Камиля Кириша одержала волевую победу со счетом 3:2. Главным действующим лицом "Стали" стал белорусский легионер команды.
Футбольный подвиг Шкурина
В этом матче 24-летний форвард сделал хет-трик. Илья Шкурин открыл счет уже на шестой минуте поединка, но в середине тайма команда Ильи пропустила два гола.
Однако именно экс-футболист "Динамо" стал героем противостояния. Илья Шкурин сравнял счет на 55-й минуте, а за шесть минут до конца матча реализовал пенальти и принес "Стали" победу.
Благодаря этому результату подопечные Камиля Кириша закрепилась на девятом месте в турнирной таблице Экстраклассы. Илья Шкурин, который ни разу не забивал за "Динамо", отличился уже восемь раз. Больше в чемпионате Польши забил только Эрик Экспозито, который представляет "Шленск" — эта команда лидирует в чемпионате.
В следующем туре "Сталь" примет дома ЛКС, который занимает последнее место в турнирной таблице.
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