Украинский футбольный клуб прекратил существование

Футболисты "Нивы" в Ужгороде. Фото: instagram.com/nyva_buzova/

Одна из команд Первой лиги "Нива" из Бузовой (Киевская область) может исчезнуть с футбольной карты Украины. Руководство клуба приняло решение прекратить финансирования на неопределенный период.

У "Нивы" будет шанс возродиться после окончания войны в Украине, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на спортивного журналиста Владимира Зверова.

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Один из последних снимков игроков "Нивы". Фото: instagram.com/nyva_buzova/

Что будет с "Нивой"

Главный тренер клуба из Бузовой Игорь Жабченко подтвердил, что после окончания войны в Украине финансирование "Нивы" может быть восстановлено. Однако до победы команда прекратит существование.

По итогам первой части сезона в Первой лиге "Нива" заняла четвертое место в группе А. Это позволило команде из Киевской области продолжить борьбу за титул в этом дивизионе.

После того как "Нива" снимется с турнира, ее место согласно регламенту должна занять "Буковина" (Черновцы).

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