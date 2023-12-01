Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинский футбольный клуб прекратил существование arrow

Украинский футбольный клуб прекратил существование

1 декабря 2023 14:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский футбольный клуб прекратил существование
Футболисты "Нивы" в Ужгороде. Фото: instagram.com/nyva_buzova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Одна из команд Первой лиги "Нива" из Бузовой (Киевская область) может исчезнуть с футбольной карты Украины. Руководство клуба приняло решение прекратить финансирования на неопределенный период. 

У "Нивы" будет шанс возродиться после окончания войны в Украине, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на спортивного журналиста Владимира Зверова

Читайте также:

Президент "Нивы" Октай Эфендиев принял решение временно прекратить финансирование футбольного клуба. Он перенаправит все свободные деньги на поддержку Вооруженным сил Украины (ВСУ). 

Нива Бузовая
Один из последних снимков игроков "Нивы". Фото: instagram.com/nyva_buzova/

Что будет с "Нивой" 

Главный тренер клуба из Бузовой Игорь Жабченко подтвердил, что после окончания войны в Украине финансирование "Нивы" может быть восстановлено. Однако до победы команда прекратит существование. 

По итогам первой части сезона в Первой лиге "Нива" заняла четвертое место в группе А. Это позволило команде из Киевской области продолжить борьбу за титул в этом дивизионе. 

После того как "Нива" снимется с турнира, ее место согласно регламенту должна занять "Буковина" (Черновцы). 

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно. 

Шевченко станет главным тренером "Милана".

Кварацхелия со скандалом уйдет из "Наполи" в известный клуб.  

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой. 

Ибрагимович возвращается в "Милан"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме