Украинский футбольный клуб прекратил существование
Одна из команд Первой лиги "Нива" из Бузовой (Киевская область) может исчезнуть с футбольной карты Украины. Руководство клуба приняло решение прекратить финансирования на неопределенный период.
У "Нивы" будет шанс возродиться после окончания войны в Украине, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на спортивного журналиста Владимира Зверова.
Президент "Нивы" Октай Эфендиев принял решение временно прекратить финансирование футбольного клуба. Он перенаправит все свободные деньги на поддержку Вооруженным сил Украины (ВСУ).
Что будет с "Нивой"
Главный тренер клуба из Бузовой Игорь Жабченко подтвердил, что после окончания войны в Украине финансирование "Нивы" может быть восстановлено. Однако до победы команда прекратит существование.
По итогам первой части сезона в Первой лиге "Нива" заняла четвертое место в группе А. Это позволило команде из Киевской области продолжить борьбу за титул в этом дивизионе.
После того как "Нива" снимется с турнира, ее место согласно регламенту должна занять "Буковина" (Черновцы).
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