Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно

Виталий Буяльский вывел команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" через месяц может получить запрос о продаже капитана команды. Виталий Буяльский заинтересовал один из клубов немецкой Бундеслиги.

В "Динамо" готовы продать полузащитника при одном условии, сообщает Stern.

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Виталий Буяльский в сезоне 2023/2024 забил уже шесть голов и сделал три результативные передачи. Этот год может стать для 30-летнего футболиста последним в "Динамо", поскольку опытный полузащитник заинтересовал один из клубов Германии.

Буяльский во время атаки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Куда может уйти Буяльский

Тренерский штаб немецкого "Хоффенхайма" обратил внимание на игру капитана "Динамо" и полгода следил за выступлениями футболиста украинского клуба. Руководство команды из Зинсхайма заинтересовано в трансфере Виталия Буяльского.

В январе 2024 года "Динамо" получит запрос о продаже своего капитана. От ответа Игоря Суркиса будет зависеть то, где полузащитник продолжит карьеру.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость Виталия Буяльского составляет шесть миллионов евро. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2025 года.

Буяльский является воспитанником "Динамо". Его пригласили в киевский клуб в возрасте 16 лет.

После 12 туров немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" идет на шестом месте в турнирной таблице и мечтает квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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