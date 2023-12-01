Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно arrow

Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно

1 декабря 2023 10:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно
Виталий Буяльский вывел команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" через месяц может получить запрос о продаже капитана команды. Виталий Буяльский заинтересовал один из клубов немецкой Бундеслиги. 

В "Динамо" готовы продать полузащитника при одном условии, сообщает Stern

Читайте также:

Виталий Буяльский в сезоне 2023/2024 забил уже шесть голов и сделал три результативные передачи. Этот год может стать для 30-летнего футболиста последним в "Динамо", поскольку опытный полузащитник заинтересовал один из клубов Германии. 

Виталий Буяльский
Буяльский во время атаки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Куда может уйти Буяльский 

Тренерский штаб немецкого "Хоффенхайма" обратил внимание на игру капитана "Динамо" и полгода следил за выступлениями футболиста украинского клуба. Руководство команды из Зинсхайма заинтересовано в трансфере Виталия Буяльского. 

В январе 2024 года "Динамо" получит запрос о продаже своего капитана. От ответа Игоря Суркиса будет зависеть то, где полузащитник продолжит карьеру. 

Согласно данным Transfermarkt, стоимость Виталия Буяльского составляет шесть миллионов евро. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2025 года. 

Буяльский является воспитанником "Динамо". Его пригласили в киевский клуб в возрасте 16 лет. 

После 12 туров немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" идет на шестом месте в турнирной таблице и мечтает квалифицироваться в Лигу чемпионов. 

Напомним, Шевченко станет главным тренером "Милана".

Кварацхелия со скандалом уйдет из "Наполи" в известный клуб.  

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой. 

Ибрагимович возвращается в "Милан"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме