Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Андриевский рассказал, что Суркис сделал для Динамо в феврале 2022 года arrow

Андриевский рассказал, что Суркис сделал для Динамо в феврале 2022 года

30 ноября 2023 14:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Андриевский рассказал, что Суркис сделал для Динамо в феврале 2022 года
Александр Андриевский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский оценил стиль руководства клубом президента "бело-синих" Игоря Суркиса. Он рассказал, что изменилось в команде к лучшему за последнее время. 

Андриевский рассказал о Суркисе то, о чем болельщики еще не знали, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ВДИНАМО". 

Читайте также:

Президент "Динамо" Игорь Суркис недавно отметил день рождения. Он остается бессменным главой столичного клуба уже больше двадцати лет. В последние годы результаты команды ухудшились, но президент "бело-синих" не винит в этом игроков. 

Что Андриевский сказал про Суркиса 

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский оценил работу Игоря Суркиса в клубе. Футболист заявил, что в последнее время столичная команда улучшила сразу несколько важных компонентов. В частности, Андриевский заявил, что "Динамо" научилось выгодно продавать своих игроков. 

Игорь Суркис
Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо" 

При этом качество входящих трансферов, по мнению Андриевского, стало хуже. Он оценил этот компонент оценкой 75 по 99-бальной шкале. 

Андриевский считает Суркиса щедрым президентом клуба. Когда началось полномасштабное вторжение россиян в Украину, в "Динамо" продолжали выплачивать зарплаты. 

Футболист отменил "медийность" президента "Динамо" и подтвердил, что Суркис старается помогать игрокам в любой ситуации. 

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.

Шевченко станет главным тренером "Милана".

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой. 

"Днепр-1" ввел неожиданный запрет, чтобы стать чемпионом Украины.

Кварацхелия со скандалом уйдет из "Наполи" в известный клуб. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме