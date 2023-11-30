Андриевский рассказал, что Суркис сделал для Динамо в феврале 2022 года

Александр Андриевский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский оценил стиль руководства клубом президента "бело-синих" Игоря Суркиса. Он рассказал, что изменилось в команде к лучшему за последнее время.

Андриевский рассказал о Суркисе то, о чем болельщики еще не знали, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ВДИНАМО".

Читайте также:

Президент "Динамо" Игорь Суркис недавно отметил день рождения. Он остается бессменным главой столичного клуба уже больше двадцати лет. В последние годы результаты команды ухудшились, но президент "бело-синих" не винит в этом игроков.

Что Андриевский сказал про Суркиса

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский оценил работу Игоря Суркиса в клубе. Футболист заявил, что в последнее время столичная команда улучшила сразу несколько важных компонентов. В частности, Андриевский заявил, что "Динамо" научилось выгодно продавать своих игроков.

Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом качество входящих трансферов, по мнению Андриевского, стало хуже. Он оценил этот компонент оценкой 75 по 99-бальной шкале.

Андриевский считает Суркиса щедрым президентом клуба. Когда началось полномасштабное вторжение россиян в Украину, в "Динамо" продолжали выплачивать зарплаты.

Футболист отменил "медийность" президента "Динамо" и подтвердил, что Суркис старается помогать игрокам в любой ситуации.

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.

Шевченко станет главным тренером "Милана".

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.

"Днепр-1" ввел неожиданный запрет, чтобы стать чемпионом Украины.

Кварацхелия со скандалом уйдет из "Наполи" в известный клуб.