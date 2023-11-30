Андрієвський розповів, що Суркіс зробив для Динамо у лютому 2022 року

Олександр Андрієвський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Олександр Андрієвський оцінив стиль керівництва клубом президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса. Він розповів, що змінилося в команді на краще за останній час.

Андрієвський розповів про Суркіса те, про що вболівальники ще не знали, повідомляє портал Новини.Live з посиланням на YouTube-канал "ВДИНАМО".

Читайте також:

Президент "Динамо" Ігор Суркіс нещодавно відзначив день народження. Він залишається незмінним головою столичного клубу вже понад двадцять років. В останні роки результати команди погіршилися, але президент "біло-синіх" не звинувачує у цьому гравців.

Що Андрієвський сказав про Суркіса

Півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський оцінив роботу Ігоря Суркіса у клубі. Футболіст заявив, що останнім часом столична команда покращила одразу кілька важливих компонентів. Зокрема, Андрієвський заявив, що "Динамо" навчилося вигідно продавати своїх гравців.

Ігор Суркіс під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

При цьому якість вхідних трансферів, на думку Андрієвського, стала гіршою. Він оцінив цей компонент оцінкою 75 за 99-бальною шкалою.

Андрієвський вважає Суркіса щедрим президентом клубу. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян до України, до "Динамо" продовжували виплачувати зарплати.

Футболіст скасував "медійність" президента "Динамо" та підтвердив, що Суркіс намагається допомагати гравцям у будь-якій ситуації.

Нагадаємо, Забарний зацікавив відомий італійський клуб і може залишити "Борнмут" вже у січні.

Шевченко стане головним тренером "Мілану".

Усик переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій.

Кварацхелія зі скандалом піде з "Наполі" до відомого клубу.

"Дніпро-1" запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України.