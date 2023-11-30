Кварацхелія зі скандалом піде з Наполі до відомого клубу

Хвіча Кварацхелія у матчі проти мадридського "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina

Італійський "Наполі" може втратити одразу двох зірок під час літнього трансферного вікна-2024. Слідом за Віктором Осімхеном збирається змінити клуб і Хвіча Кварацхелія.

Грузинський півзахисник отримав вигідну пропозицію від іншої команди, повідомляє Tutto Mercato.

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Яскрава та результативна гра Хвічі Кварацхелії за "Наполі" допомогла команді стати чемпіоном Італії минулого сезону. Неаполітанські вболівальники люблять 22-річного футболіста і навіть порівнюють його з Дієго Марадоною. Однак ця ідилія може незабаром закінчитися.

Куди піде Кварацхелія

Лідер збірної Грузії отримав вигідну пропозицію від клубу англійської Прем'єр-ліги, повідомляють італійські журналісти. Поки не відомо, про який саме клуб йдеться, проте висунуто припущення, що це "Манчестер Юнайтед".

Хвіча Кварацхелія у грі за "Наполі". Фото: REUTERS/Juan Medina

Контракт Кварацхелії з "Наполі" діє до літа 2027 року. Клуб не має наміру продавати півзахисника, проте сам він мріє спробувати сили в Англії. Футболіст уже попросив своїх агентів домовитися про достроковий вихід з "Наполі", що викликало лють президента клубу.

Наприкінці грудня представники Кварацхелії проведуть переговори з керівництвом "партенопейців". Не виключено, що трансфер Хвічі відбудеться вже у січні 2024 року.

У сезоні 2023/2024 грузинський легіонер "Наполі" зіграв 17 матчів у всіх турнірах. Кварацхелія забив чотири голи та зробив стільки ж результативних передач.

Нагадаємо, Забарний зацікавив відомий італійський клуб і може залишити "Борнмут" вже у січні.

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