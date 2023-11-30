Кварацхелія зі скандалом піде з Наполі до відомого клубу
Італійський "Наполі" може втратити одразу двох зірок під час літнього трансферного вікна-2024. Слідом за Віктором Осімхеном збирається змінити клуб і Хвіча Кварацхелія.
Грузинський півзахисник отримав вигідну пропозицію від іншої команди, повідомляє Tutto Mercato.
Яскрава та результативна гра Хвічі Кварацхелії за "Наполі" допомогла команді стати чемпіоном Італії минулого сезону. Неаполітанські вболівальники люблять 22-річного футболіста і навіть порівнюють його з Дієго Марадоною. Однак ця ідилія може незабаром закінчитися.
Куди піде Кварацхелія
Лідер збірної Грузії отримав вигідну пропозицію від клубу англійської Прем'єр-ліги, повідомляють італійські журналісти. Поки не відомо, про який саме клуб йдеться, проте висунуто припущення, що це "Манчестер Юнайтед".
Контракт Кварацхелії з "Наполі" діє до літа 2027 року. Клуб не має наміру продавати півзахисника, проте сам він мріє спробувати сили в Англії. Футболіст уже попросив своїх агентів домовитися про достроковий вихід з "Наполі", що викликало лють президента клубу.
Наприкінці грудня представники Кварацхелії проведуть переговори з керівництвом "партенопейців". Не виключено, що трансфер Хвічі відбудеться вже у січні 2024 року.
У сезоні 2023/2024 грузинський легіонер "Наполі" зіграв 17 матчів у всіх турнірах. Кварацхелія забив чотири голи та зробив стільки ж результативних передач.
Нагадаємо, Забарний зацікавив відомий італійський клуб і може залишити "Борнмут" вже у січні.
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