Мірча Луческу прокоментував чутки про повернення до Динамо
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про плани. Останнім часом ім'я часто згадують у розмовах про майбутнього наставника однієї відомої команди.
Досвідчений фахівець відвідав один із футбольних поєдинків та прокоментував чутки, повідомляє iAM SPORT.
Мірча Луческу вже місяць відпочиває після дострокового розірвання контракту із київським "Динамо". Весь цей час спортивні журналісти сватають 78-річного тренера до різних клубів від Італії до Сербії.
Луческу розкрив правду про "Динамо"
Одним із клубів, куди "відправляють" румунського тренера, виявилося "Динамо" з Бухареста. Мірча Луческу грав у цьому клубі, а потім і тренував "червоних псів".
Нещодавно наставник побував на матчі бухарестської команди у чемпіонаті Румунії, в якому "Динамо" мінімально поступилося ФКСБ з рахунком 0:1. Місцеві журналісти вважають, що найближчим часом Мірча Луческу змінить Овідіу Бурке на посаді наставника команди.
У 17 турах чемпіонату Румунії з футболу "Динамо" набрало лише десять очок. Команда опинилася на передостанньому місці у турнірній таблиці.
"У мене немає права коментувати роботу колеги в "Динамо". Я прийшов на футбол як уболівальник з метою подивитися поєдинок з трибуни. Пропозиція очолити команду? Поговоримо, якщо вона надійде. Поки не даю жодних коментарів", — заявив Мірча Луческу.
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