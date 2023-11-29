Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мірча Луческу прокоментував чутки про повернення до Динамо arrow

Мірча Луческу прокоментував чутки про повернення до Динамо

29 листопада 2023 16:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мірча Луческу прокоментував чутки про повернення до Динамо
Мірча Луческу під час роботи у Києві. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про плани. Останнім часом ім'я часто згадують у розмовах про майбутнього наставника однієї відомої команди.

Досвідчений фахівець відвідав один із футбольних поєдинків та прокоментував чутки, повідомляє iAM SPORT.

Читайте також:

Мірча Луческу вже місяць відпочиває після дострокового розірвання контракту із київським "Динамо". Весь цей час спортивні журналісти сватають 78-річного тренера до різних клубів від Італії до Сербії.

Мірча Луческу
Мірча Луческу спостерігає за грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Луческу розкрив правду про "Динамо"

Одним із клубів, куди "відправляють" румунського тренера, виявилося "Динамо" з Бухареста. Мірча Луческу грав у цьому клубі, а потім і тренував "червоних псів".

Нещодавно наставник побував на матчі бухарестської команди у чемпіонаті Румунії, в якому "Динамо" мінімально поступилося ФКСБ з рахунком 0:1. Місцеві журналісти вважають, що найближчим часом Мірча Луческу змінить Овідіу Бурке на посаді наставника команди.

У 17 турах чемпіонату Румунії з футболу "Динамо" набрало лише десять очок. Команда опинилася на передостанньому місці у турнірній таблиці.

"У мене немає права коментувати роботу колеги в "Динамо". Я прийшов на футбол як уболівальник з метою подивитися поєдинок з трибуни. Пропозиція очолити команду? Поговоримо, якщо вона надійде. Поки не даю жодних коментарів", — заявив Мірча Луческу.

Нагадаємо, Забарний зацікавив відомий італійський клуб і може покинути "Борнмут" вже у січні. 

Анчелотті та Лунін обговорили майбутнє українця в "Реалі" — що відомо. 

"Дніпро-1" запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України. 

Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді.

"Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі