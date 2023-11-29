Мірча Луческу прокоментував чутки про повернення до Динамо

Мірча Луческу під час роботи у Києві. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про плани. Останнім часом ім'я часто згадують у розмовах про майбутнього наставника однієї відомої команди.

Досвідчений фахівець відвідав один із футбольних поєдинків та прокоментував чутки, повідомляє iAM SPORT.

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Мірча Луческу спостерігає за грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Луческу розкрив правду про "Динамо"

Одним із клубів, куди "відправляють" румунського тренера, виявилося "Динамо" з Бухареста. Мірча Луческу грав у цьому клубі, а потім і тренував "червоних псів".

Нещодавно наставник побував на матчі бухарестської команди у чемпіонаті Румунії, в якому "Динамо" мінімально поступилося ФКСБ з рахунком 0:1. Місцеві журналісти вважають, що найближчим часом Мірча Луческу змінить Овідіу Бурке на посаді наставника команди.

У 17 турах чемпіонату Румунії з футболу "Динамо" набрало лише десять очок. Команда опинилася на передостанньому місці у турнірній таблиці.

"У мене немає права коментувати роботу колеги в "Динамо". Я прийшов на футбол як уболівальник з метою подивитися поєдинок з трибуни. Пропозиція очолити команду? Поговоримо, якщо вона надійде. Поки не даю жодних коментарів", — заявив Мірча Луческу.

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