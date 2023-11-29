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Мирча Луческу прокомментировал слухи о возвращении в Динамо

29 ноября 2023 16:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мирча Луческу прокомментировал слухи о возвращении в Динамо
Мирча Луческу во время работы в Киеве. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о планах. В последнее время имя часто упоминают в разговорах о будущем наставнике одной известной команды. 

Опытный специалист посетил один из футбольных поединков и прокомментировал слухи, сообщает iAM SPORT

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Мирча Луческу уже месяц отдыхает после досрочного расторжения контракта с киевским "Динамо". Все это время спортивные журналисты сватают 78-летнего тренера в разные клубы от Италии до Сербии. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу наблюдает за игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Луческу раскрыл правду о "Динамо" 

Одним из клубов, куда "отправляют" румынского тренера, оказалось "Динамо" из Бухареста. Мирча Луческу играл в этом клубе, а затем и тренировал "красных псов". 

Недавно наставник побывал на матче бухарестской команды в чемпионате Румынии, в котором "Динамо" минимально уступило ФКСБ со счетом 0:1. Местные журналисты считают, что в ближайшее будущее Мирча Луческу сменит Овидиу Бурке на посту наставника команды. 

В 17 турах чемпионата Румынии по футболу "Динамо" набрало всего десять очков. Команда оказалась на предпоследнем месте в турнирной таблице. 

"У меня нет права комментировать работу коллеги в "Динамо". Я пришел на футбол в качестве болельщика с целью посмотреть поединок с трибуны. Предложение возглавить команду? Поговорим, если оно поступит. Пока не даю никаких комментариев", — заявил Мирча Луческу. 

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе. 

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