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Анчелотти и Лунин обсудили будущее украинца в Реале — что известно

29 ноября 2023 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти и Лунин обсудили будущее украинца в Реале — что известно
Андрей Лунин ловят мяч на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил от главного тренера команды Карло Анчелотти личные гарантии того, что нужен клубу. Итальянский специалист объяснил голкиперу, почему не считает его игроком основы. 

Анчелотти подтвердил в разговоре с Луниным, что украинец сохранит статус резервного вратаря, сообщает Marca

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В мадридском "Реале" понимают недовольство Андрея Лунина местом номинально третьего голкипера команды. Карло Анчелотти был вынужден устроить аудиенцию с украинским футболистом, чтобы объяснить ему мотивы своего решения. 

Карло Анчелотти
Анчелотти во время матча. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Что ждет Лунина в "Реале"

Итальянский наставник мадридской команды считает, что вратарь должен понимать свои перспективы в клубе. Когда футболист уверен в том, что является основным игроком, это придает ему необходимую дополнительную уверенность. 

Анчелотти считает Кепу основным вратарем "Реала". Тренер подтвердил это в разговоре с Луниным. Итальянец хотел бы, чтобы Андрей остался в клубе и считает украинца квалифицированным футболистом, который способен выручить команду тогда, когда это необходимо. 

Андрей Лунин
Лунин демонстрирует навык игры ногами. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Контракт Лунина с "Реалом" завершится летом 2024 года. Клуб хочет продлить соглашение с игроком, но украинец еще не принял решения о своем будущем. Он мечтает о постоянном месте в основном составе. 

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин сыграл за "Реал" пять матчей, в которых пропустил всего два гола. В трех поединках он сохранял свои ворота в неприкосновенности. 

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