Анчелотти и Лунин обсудили будущее украинца в Реале — что известно

Андрей Лунин ловят мяч на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил от главного тренера команды Карло Анчелотти личные гарантии того, что нужен клубу. Итальянский специалист объяснил голкиперу, почему не считает его игроком основы.

Анчелотти подтвердил в разговоре с Луниным, что украинец сохранит статус резервного вратаря, сообщает Marca.

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Анчелотти во время матча. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Что ждет Лунина в "Реале"

Итальянский наставник мадридской команды считает, что вратарь должен понимать свои перспективы в клубе. Когда футболист уверен в том, что является основным игроком, это придает ему необходимую дополнительную уверенность.

Анчелотти считает Кепу основным вратарем "Реала". Тренер подтвердил это в разговоре с Луниным. Итальянец хотел бы, чтобы Андрей остался в клубе и считает украинца квалифицированным футболистом, который способен выручить команду тогда, когда это необходимо.

Лунин демонстрирует навык игры ногами. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Контракт Лунина с "Реалом" завершится летом 2024 года. Клуб хочет продлить соглашение с игроком, но украинец еще не принял решения о своем будущем. Он мечтает о постоянном месте в основном составе.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин сыграл за "Реал" пять матчей, в которых пропустил всего два гола. В трех поединках он сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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