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Анчелотті та Лунін обговорили майбутнє українця в Реалі — що відомо

29 листопада 2023 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті та Лунін обговорили майбутнє українця в Реалі — що відомо
Андрій Лунін ловлять м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав від головного тренера команди Карло Анчелотті особисті гарантії того, що потрібний клубу. Проте італійський фахівець пояснив голкіперу, чому не вважає його гравцем основи.

Анчелотті підтвердив у розмові з Луніним, що українець збереже статус резервного воротаря, повідомляє Marca.

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У мадридському "Реалі" розуміють невдоволення Андрія Луніна місцем номінально третього голкіпера команди. Карло Анчелотті змушений був влаштувати аудієнцію з українським футболістом, щоб пояснити йому мотиви свого рішення.

Карло Анчелотті
Анчелотті під час матчу. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Що чекає на Луніна в "Реалі"

Італійський наставник мадридської команди вважає, що воротар має розуміти свої перспективи у клубі. Коли футболіст упевнений у тому, що є основним гравцем, це надає йому необхідної додаткової впевненості.

Анчелотті вважає Кепу основним воротарем "Реала" Тренер підтвердив це у розмові з Луніним. Італієць хотів би, щоб Андрій залишився у клубі та вважає українця кваліфікованим футболістом, який здатний виручити команду тоді, коли це необхідно.

Андрій Лунін
Лунін демонструє навичку гри ногами. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Контракт Луніна із "Реалом" завершиться влітку 2024 року. Клуб хоче продовжити угоду з гравцем, але українець ще не ухвалив рішення про своє майбутнє. Він мріє про постійне місце в основному складі.

У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін зіграв за "Реал" п'ять матчів, у яких пропустив лише два голи. У трьох поєдинках він зберігав свої ворота у недоторканності.

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