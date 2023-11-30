Усик переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій

Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Відомий британський спортсмен Ентоні Джошуа вважає, що бій за участю Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі здивує глядачів. Результат поєдинку може виявитися непередбачуваним.

Джошуа пояснив, що необхідно зробити Усику, щоб перемогти грізного суперника, в інтерв'ю Boxing Scene.

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Колишній суперник Олександра Усика знає, на що здатний український боксер на рингу. Ентоні Джошуа вважає, що Тайсону Ф'юрі не гарантовано перемогу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. Габарити британця є важливими, але українець зможе нівелювати перевагу "Циганського короля".

Олександр Усик та його тренер Юрій Ткаченко. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Як Усик зможе перемогти Ф'юрі

Ентоні Джошуа назвав ключовим чинником протистояння величезну мотивацію українського боксера. Він давно мріє зустрітися з Тайсоном Ф'юрі на рингу. Джошуа заявив, що Усик підготується до цього поєдинку, як до головної події у своїй кар'єрі.

"Габарити завжди мають значення в боксі. Але техніка завжди має велику важливість. Усик якраз є одним із найтехнічніших боксерів, з якими я бився в рингу. Він швидкий, чудово працює ногами та володіє поставленим ударом. Якщо він зуміє ухилятися від рук Тайсона, то зуміє здобути перемогу. Головне для Усика — це витримати високий темп до кінця бою", — розповів Ентоні Джошуа.

Бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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