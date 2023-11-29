Шевченко стане головним тренером Мілану

Андрій Шевченко може очолити "Мілан". Фото: instagram.com/andriyshevchenko

У "Мілані" через невдалі виступи у єврокубках подумують про відставку головного тренера Стефано Піолі. Не задовольняють їх й виступи в Серії А.

За словами інсайдера Ніколо Скіри, в клубі почали пошук людей, які змінять Піолі.

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Джерело повідомило, що близькі до менеджменту клубу люди запропонували призначити на посаду тимчасового виконувача обов'язків головного тренера легенду клубу та екстренера збірної України Андрія Шевченка.

Посередники пропонували, щоб Шевченко керував командою до липня 2024 року, після чого стосовно нього було би прийняте рішення про подальшу співпрацю.

Джерело зазначило, що профіль Шевченка поки не є тим, який подобається керівникам клубу.

Додамо, що контракт чинного головного тренера "Мілану" завершиться у 2025 році.

Наразі "Мілан" йде третім в турнірній таблиці Серії А з відставанням у 6 очок від "Інтера", який лідирує.

У Лізі чемпіонів "Мілан" займає останнє місце в групі, але ще має теоретичні шанси вийти в плей-офф. В останньому турі їм необхідно обіграти "Ньюкасл" та сподіватися на перемогу "Боруссії" Дортмунд, яка забезпечила собі місце в 1/8 фіналу, над "ПСЖ".

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