Шевченко станет главным тренером Милана

Андрей Шевченко может возглавить "Милан". Фото: instagram.com/andriyshevchenko

В "Милане" из-за неудачных выступлений в еврокубках подумывают об отставке главного тренера Стефано Пиоли. Не устраивают их и выступления в Серии А.

По словам инсайдера Николо Скиры в клубе начали поиск людей, которые сменят Пиоли.

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Среди кандидатов Шевченко

Источник сообщил, что близкие к менеджменту клуба люди предложили назначить на должность временного исполняющего обязанности главного тренера легенду клуба и экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Посредники предлагали, чтобы Шевченко руководил командой до июля 2024 года, после чего было бы принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

Источник отметил, что профиль Шевченко пока не является тем, который нравится руководителям клуба.

Добавим, что контракт действующего главного тренера "Милана" завершится в 2025 году.

Сейчас "Милан" идет третьим в турнирной таблице Серии А с отставанием в 6 очков от лидирующего "Интера".

В Лиге чемпионов "Милан" занимает последнее место в группе, но еще имеет теоретические шансы выйти в плей-офф. В последнем туре им необходимо обыграть "Ньюкасл" и надеяться на победу "Боруссии" Дортмунд, обеспечившей себе место в 1/8 финала, над "ПСЖ".

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