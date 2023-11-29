Шевченко станет главным тренером Милана
В "Милане" из-за неудачных выступлений в еврокубках подумывают об отставке главного тренера Стефано Пиоли. Не устраивают их и выступления в Серии А.
По словам инсайдера Николо Скиры в клубе начали поиск людей, которые сменят Пиоли.
Среди кандидатов Шевченко
Источник сообщил, что близкие к менеджменту клуба люди предложили назначить на должность временного исполняющего обязанности главного тренера легенду клуба и экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Посредники предлагали, чтобы Шевченко руководил командой до июля 2024 года, после чего было бы принято решение о дальнейшем сотрудничестве.
Источник отметил, что профиль Шевченко пока не является тем, который нравится руководителям клуба.
Добавим, что контракт действующего главного тренера "Милана" завершится в 2025 году.
Сейчас "Милан" идет третьим в турнирной таблице Серии А с отставанием в 6 очков от лидирующего "Интера".
В Лиге чемпионов "Милан" занимает последнее место в группе, но еще имеет теоретические шансы выйти в плей-офф. В последнем туре им необходимо обыграть "Ньюкасл" и надеяться на победу "Боруссии" Дортмунд, обеспечившей себе место в 1/8 финала, над "ПСЖ".
Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.
Анчелотти и Лунин обсудили будущее украинца в "Реале" — что известно.
Мирча Луческу прокомментировал слухи о возвращении в "Динамо".
"Днепр-1" ввел неожиданный запрет, чтобы стать чемпионом Украины.
Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене.
Читайте Новини.LIVE!