Миколенко готується піти з Евертона — у клубу нові проблеми

Миколенко у матчі проти "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Контрольний комітет Футбольної Асоціації Англії може знову покарати "Евертон". Команді з Ліверпуля загрожує нова втрата очок.

Продовжується розслідування про фінансову діяльність "ірисок" минулого сезону, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Times.

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"Евертон" опинився у центрі скандалу кілька тижнів тому, коли на клуб було накладено штрафні санкції за порушення правил фінансового fair-play. Футбольна Асоціація зняла з команди, де виступає Віталій Миколенко, десять очок. Це найбільший штрафний у сучасній історії АПЛ.

Миколенко бореться з Решфордом із "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Куди піде Миколенко

За підсумками 13 турів АПЛ "Евертон" посідає передостаннє місце у турнірній таблиці. Команда набрала всього чотири очки крім десяти балів, які зняли з клубу. У разі повторного покарання "іриски" майже напевно попрощаються із місцем в елітному дивізіоні Англії.

За такого розкладу "Евертон" продасть більшість гравців основного складу. Це стосується й Віталія Миколенка. У послугах українця зацікавлені кілька команд з Англії та Італії. Йдеться про "Ньюкасл", "Вулвергемптон" та туринський "Ювентус".

Віталій Миколенко цього сезону забив уже два голи за "Евертон". У наступному турі "іриски" зіграють на виїзді проти "Ноттінгем Форест".

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