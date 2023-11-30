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Миколенко готовится уйти из Эвертона — у клуба новые проблемы

30 ноября 2023 18:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко готовится уйти из Эвертона — у клуба новые проблемы
Миколенко в матче против "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Контрольный комитет Футбольной Ассоциации Англии может снова наказать "Эвертон". Команде из Ливерпуля угрожает новая потеря очков. 

Продолжается расследование о финансовой деятельности "ирисок" в прошлом сезоне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Times

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"Эвертон" оказался в центре скандала несколько недель назад, когда на клуб были наложены штрафные санкции за нарушение правил финансового fair-play. Футбольная Ассоциация сняла с команды, в которой выступает Виталий Миколенко, десять очков. Это самый крупный штрафной в современной истории АПЛ. 

Виталий Миколенко
Миколенко борется с Рєшфордом из "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Куда уйдет Миколенко 

По итогам 13 туров АПЛ "Эвертон" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда набрала всего четыре очка не считая десяти баллов, которые сняли с клуба. В случае повторного наказания "ириски" почти наверняка попрощаются с местом в элитном дивизионе Англии. 

При таком раскладе "Эвертон" продаст большинство игроков основного состава. Это касается и Виталия Миколенко. В услугах украинца заинтересованы несколько команд из Англии и Италии. Речь идет про "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и туринский "Ювентус". 

Виталий Миколенко в этом сезоне забил уже два гола за "Эвертон". В следующем туре "ириски" сыграют на выезде против "Ноттингем Форест". 

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