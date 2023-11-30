Миколенко готовится уйти из Эвертона — у клуба новые проблемы
Контрольный комитет Футбольной Ассоциации Англии может снова наказать "Эвертон". Команде из Ливерпуля угрожает новая потеря очков.
Продолжается расследование о финансовой деятельности "ирисок" в прошлом сезоне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Times.
"Эвертон" оказался в центре скандала несколько недель назад, когда на клуб были наложены штрафные санкции за нарушение правил финансового fair-play. Футбольная Ассоциация сняла с команды, в которой выступает Виталий Миколенко, десять очков. Это самый крупный штрафной в современной истории АПЛ.
Куда уйдет Миколенко
По итогам 13 туров АПЛ "Эвертон" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда набрала всего четыре очка не считая десяти баллов, которые сняли с клуба. В случае повторного наказания "ириски" почти наверняка попрощаются с местом в элитном дивизионе Англии.
При таком раскладе "Эвертон" продаст большинство игроков основного состава. Это касается и Виталия Миколенко. В услугах украинца заинтересованы несколько команд из Англии и Италии. Речь идет про "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и туринский "Ювентус".
Виталий Миколенко в этом сезоне забил уже два гола за "Эвертон". В следующем туре "ириски" сыграют на выезде против "Ноттингем Форест".
Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.
Шевченко станет главным тренером "Милана".
Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.
"Днепр-1" ввел неожиданный запрет, чтобы стать чемпионом Украины.
Кварацхелия со скандалом уйдет из "Наполи" в известный клуб.
Читайте Новини.LIVE!