Миколенко готовится уйти из Эвертона — у клуба новые проблемы

Миколенко в матче против "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Контрольный комитет Футбольной Ассоциации Англии может снова наказать "Эвертон". Команде из Ливерпуля угрожает новая потеря очков.

Продолжается расследование о финансовой деятельности "ирисок" в прошлом сезоне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Times.

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"Эвертон" оказался в центре скандала несколько недель назад, когда на клуб были наложены штрафные санкции за нарушение правил финансового fair-play. Футбольная Ассоциация сняла с команды, в которой выступает Виталий Миколенко, десять очков. Это самый крупный штрафной в современной истории АПЛ.

Миколенко борется с Рєшфордом из "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Куда уйдет Миколенко

По итогам 13 туров АПЛ "Эвертон" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда набрала всего четыре очка не считая десяти баллов, которые сняли с клуба. В случае повторного наказания "ириски" почти наверняка попрощаются с местом в элитном дивизионе Англии.

При таком раскладе "Эвертон" продаст большинство игроков основного состава. Это касается и Виталия Миколенко. В услугах украинца заинтересованы несколько команд из Англии и Италии. Речь идет про "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и туринский "Ювентус".

Виталий Миколенко в этом сезоне забил уже два гола за "Эвертон". В следующем туре "ириски" сыграют на выезде против "Ноттингем Форест".

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