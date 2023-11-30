Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой
Известный британский спортсмен Энтони Джошуа считает, что бой с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри удивит зрителей. Результат поединка может оказаться непредсказуемым.
Джошуа объяснил, что необходимо сделать Усику, чтобы победить грозного соперника, в интервью Boxing Scene.
Бывший соперник Александра Усика знает, на что способен украинский боксер на ринге. Энтони Джошуа считает, что Тайсону Фьюри не гарантирована победа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Габариты британца важны, но украинец сможет нивелировать преимущество "Цыганского короля".
Как Усик сможет победить Фьюри
Энтони Джошуа назвал ключевым фактором противостояния огромную мотивацию украинского боксера. Он давно мечтает встретиться с Тайсоном Фьюри на ринге. Джошуа заявил, что Усик подготовится к этому поединку, как к главному событию в своей карьере.
"Габариты всегда имеют значение в боксе. Но техника всегда представляет большую важность. Усик как раз является одним из самых техничных боксеров, с которыми я сражался в ринге. Он быстрый, прекрасно работает ногами и владеет поставленным ударом. Если он сумеет уворачиваться от рук Тайсона, то сумеет добиться победы. Главное для Усика — это выдержать высокий темп до конца боя", — рассказал Энтони Джошуа.
Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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