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Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой

30 ноября 2023 12:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой
Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный британский спортсмен Энтони Джошуа считает, что бой с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри удивит зрителей. Результат поединка может оказаться непредсказуемым. 

Джошуа объяснил, что необходимо сделать Усику, чтобы победить грозного соперника, в интервью Boxing Scene

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Бывший соперник Александра Усика знает, на что способен украинский боксер на ринге. Энтони Джошуа считает, что Тайсону Фьюри не гарантирована победа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Габариты британца важны, но украинец сможет нивелировать преимущество "Цыганского короля". 

Александр Усик
Александр Усик и его тренер Юрий Ткаченко. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Как Усик сможет победить Фьюри 

Энтони Джошуа назвал ключевым фактором противостояния огромную мотивацию украинского боксера. Он давно мечтает встретиться с Тайсоном Фьюри на ринге. Джошуа заявил, что Усик подготовится к этому поединку, как к главному событию в своей карьере. 

"Габариты всегда имеют значение в боксе. Но техника всегда представляет большую важность. Усик как раз является одним из самых техничных боксеров, с которыми я сражался в ринге. Он быстрый, прекрасно работает ногами и владеет поставленным ударом. Если он сумеет уворачиваться от рук Тайсона, то сумеет добиться победы. Главное для Усика — это выдержать высокий темп до конца боя", — рассказал Энтони Джошуа. 

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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