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Чисора может встретиться с Чарром в андеркате боя Усик — Фьюри

25 ноября 2023 17:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Чисора может встретиться с Чарром в андеркате боя Усик — Фьюри
Чисора – Чарр. Фото: Instagram/mahmoudcharr
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Дерека Чисору вызвал на бой регулярный чемпион мира по версии WBA в сверхтяжелом весе Мануэль Чарр. Немецкий боксер сирийского происхождения предложил британцу встретиться в андеркарде поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Об этом Чарр написал в своем Instagram, передает Новини.LIVE.

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"Честно, пора снова блистать! Я уважаю тебя за последние бои, ты показал миру, что являешься отличным бойцом и настоящим претендентом на мой титул чемпиона мира по версии WBA", — пишет Мануэль.

При этом Чарр обратился к будущему сопернику с уважением и просьбой, а не с оскорблениями, как обычно делают боксеры-шоумены.

"Брат, я надеюсь, что ты готов подраться со мной 17 февраля в Саудовской Аравии. Будет два титульных боя: поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и за звание регулярного чемпиона WBA. Давай сделаем это", — добавляет немец.

Защита титула с Миллером

Напомним, что Чарр подал в суд на WBA, и в конце августа 2023 боксерская организация вернула ему титул регулярного чемпиона мира с обязанностью в течение 60 дней провести обязательную защиту титула против претендента 5-го номера рейтинга Джаррелла Миллера. И 14 октября Мануэль защитил чемпионский титул против Миллера.

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