Чісора може зустрітися з Чарром в андеркаті бою Усик — Ф'юрі

Чісора – Чарр. Фото: Instagram/mahmoudcharr

Дерека Чісору викликав на бій регулярний чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі Мануель Чарр. Німецький боксер сирійського походження запропонував британцю зустрітися в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 17 лютого у Саудівській Аравії.

Про це Чарр написав у своєму Instagram, передає Новини.LIVE.

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"Чісоро, настав час знову виблискувати! Я поважаю тебе за останні бої, ти показав світові, що ти чудовий боєць і справжній претендент на мій титул чемпіона світу за версією WBA", — пише Мануель.

При цьому Чарр звернувся до майбутнього суперника з повагою та проханням, а не з образами, як зазвичай роблять боксери-шоумени.

"Брате, я сподіваюся, що ти готовий побитися зі мною 17 лютого в Саудівській Аравії. Буде два титульні бої: поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі та за звання регулярного чемпіона WBA. Давай зробимо це", — додає німець.

Захист титулу з Міллером

Нагадаємо, що Чарр подав до суду на WBA і наприкінці серпня 2023 року боксерська організація повернула йому титул регулярного чемпіона світу з обов'язком протягом 60 днів провести обов'язковий захист титулу проти претендента 5-го номера рейтингу Джаррелла Міллера. І 14 жовтня Мануель захистив чемпіонський титул проти Міллера.

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