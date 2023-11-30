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Кварацхелия со скандалом уйдет из Наполи в известный клуб

30 ноября 2023 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кварацхелия со скандалом уйдет из Наполи в известный клуб
Хвича Кварацхелия в матче против мадридского "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Итальянский "Наполи" может потерять сразу двух звезд во время летнего трансферного окна-2024. Вслед за Виктором Осимхеном собирается сменить клуб и Хвича Кварацхелия. 

Грузинский полузащитник получил выгодное предложение от другой команды, сообщает Tutto Mercato

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Яркая и результативная игра Хвичи Кварацхелии за "Наполи" помогла команде стать чемпионом Италии в прошлом сезоне. Неаполитанские болельщики любят 22-летнего футболиста и даже сравнивают его с Диего Марадоной. Однако эта идиллия может скоро закончиться. 

Куда уйдет Кварацхелия 

Лидер сборной Грузии получил заманчивое предложение от клуба английской Премьер-лиги, сообщают итальянские журналисты. Пока не известно, о каком именно клубе идет речь, однако выдвинуто предположение, что это "Манчестер Юнайтед". 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия в игре за "Наполи". Фото: REUTERS/Juan Medina

Контракт Кварацхелии с "Наполи" действует до лета 2027 года. Клуб не собирается продавать полузащитника, однако сам он мечтает попробовать силы в Англии. Футболист уже попросил своих агентов договориться о досрочном уходе из "Наполи", что вызвало ярость президента клуба. 

В конце декабря представители Кварацхелии проведут переговоры с руководством "партенопейцев". Не исключено, что трансфер Хвичи состоится уже в январе 2024 года. 

В сезоне 2023/2024 грузинский легионер "Наполи" сыграл 17 матчей во всех турнирах. Кварацхелия забил четыре гола и сделал столько же результативных передач. 

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.

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