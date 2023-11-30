Кварацхелия со скандалом уйдет из Наполи в известный клуб

Хвича Кварацхелия в матче против мадридского "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina

Итальянский "Наполи" может потерять сразу двух звезд во время летнего трансферного окна-2024. Вслед за Виктором Осимхеном собирается сменить клуб и Хвича Кварацхелия.

Грузинский полузащитник получил выгодное предложение от другой команды, сообщает Tutto Mercato.

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Яркая и результативная игра Хвичи Кварацхелии за "Наполи" помогла команде стать чемпионом Италии в прошлом сезоне. Неаполитанские болельщики любят 22-летнего футболиста и даже сравнивают его с Диего Марадоной. Однако эта идиллия может скоро закончиться.

Куда уйдет Кварацхелия

Лидер сборной Грузии получил заманчивое предложение от клуба английской Премьер-лиги, сообщают итальянские журналисты. Пока не известно, о каком именно клубе идет речь, однако выдвинуто предположение, что это "Манчестер Юнайтед".

Хвича Кварацхелия в игре за "Наполи". Фото: REUTERS/Juan Medina

Контракт Кварацхелии с "Наполи" действует до лета 2027 года. Клуб не собирается продавать полузащитника, однако сам он мечтает попробовать силы в Англии. Футболист уже попросил своих агентов договориться о досрочном уходе из "Наполи", что вызвало ярость президента клуба.

В конце декабря представители Кварацхелии проведут переговоры с руководством "партенопейцев". Не исключено, что трансфер Хвичи состоится уже в январе 2024 года.

В сезоне 2023/2024 грузинский легионер "Наполи" сыграл 17 матчей во всех турнирах. Кварацхелия забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.

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