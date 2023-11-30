Лунин дважды пропустил в победном матче Реала в ЛЧ — видео

Хвича Кварцхелия против Андрея Лунина. Фото: REUTERS/Juan Medina

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" принимал "Наполи". У хозяев на поле вышел резервный голкипер Андрей Лунин.

"Реал" победил со счетом 4:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Лунин дважды не спас

Гости хорошо начали матч и сразу имели несколько моментов у ворот "Реала". Затем им удалось забить на девятой минуте. Защита мадридцев позволила Симеону пробить почти с линии ворот.

Несмотря на пропущенный гол, "Реал" отыгрался уже в следующей атаке. Родриго с левого фланга штрафной пробил в дальний угол ворот — 1:1.

На 21-й минуте "Реал" вышел вперед после того, как Алаба нашел навесом голову Беллингема в центре штрафной и британец забил.

Для "Реала" второй тайм снова начался с пропущенного гола. Замбо-Ангисса с острого угла мощно пробил в дальний угол ворот. На этот раз защита мадридцев снова дала соперникам пробить.

После забитого мяча "Наполи" перешел в защиту и пытался поймать мадридцев на контратаке. Своё преимущество в игре "Реал" воплотил в третий гол лишь на 84-й минуте, когда Николас Пас Мартинес раскрутил Каюсте на правом фланге, подошел к штрафной и пробил низом в ближний угол — 3:2.

Точку в матче на четвертой добавленной минуте поставил Хоселу. Форвард получил отличную передачу от Беллингема и ему оставалось пробить в пустой угол ворот.

Отметим, что "Реал" еще до матча обеспечил себе плей-офф. "Наполи" же в последнем туре нужно не проиграть "Браге" с разницей в два и более гола.

"Реал" — "Наполи" — 4:2

Голы: Родриго, 11, Беллингем, 21, Пасс, 84, Хоселу, 90+4 — Симеоне, 9, Замбо-Ангисса, 47

"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Начо, 87) — Кроос — Вальверде, Себальос (Хоселу, 57) — Беллингем - Браим (Пасс, 65), Родриго (Васкес, 87).

"Наполи": Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус (Дзаноли, 87) — Замбо-Ангисса, Лоботка (Распадори, 87), Зелинские (Эльмас, 66) — Политано (Каюсте, 78), Симеоне (Осимген, 5), Кварацхелия.

Предупреждение: Зелинские, Каюсте.

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