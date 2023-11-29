Лунін вийшов в старті та пропустив швидкий гол від Наполі

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Схоже розмови Анчелотті, про те що основний воротар Реала саме Кепа негативно вплинули на гру Андрія Луніна. В матчі проти Наполі в Лізі Чемпіонів він пропустив прикрий м’яч, щоправда “вершкові” ще в першому таймі вийшли вперед.

Подробиці першого тайму та коментарі тренера Реала в матеріалі Новини.LIVE.

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Напередодні матчу Карло Анчелотті провів особисту розмову з українським воротарем, аби пояснити йому, що гравцем основи після повернення буде Кепа Аррісабалага, повідомляє іспанське видання Marca.

Іспанські журналісти стверджують, що для італійського наставника важливо, аби кожен гравець у команді знав своє місце. Тому, задля уникнення будь-яких непорозумінь, він вирішив особисто повідомити Андрію про його статус у команді.

Психологічний удар

У підсумку це могло призвести до психологічного надлому в українця та він пропустив свій 3-й гол в сезоні. При чому вибив м’яч після удару Сімеоне майже з лінії, але рефері зарахував взяття воріт.

Після цього мадридці одразу зрівняли. Родриго красиво поцілив у дев’ятку, а пізніше Беллінгем вивів Реал вперед ще до перерви.

Очікується, що Кепа повернеться вже цими вихідними та стане у ворота проти Гранади.

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