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Лунин вышел в старте и пропустил быстрый гол от Наполи

29 ноября 2023 22:52
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лунин вышел в старте и пропустил быстрый гол от Наполи
Андрей Лунин. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Похоже, что разговоры Анчелотти, о том, что основной вратарь Реала именно Кепа, негативно повлияли на игру Андрея Лунина. В матче против Наполи в Лиге Чемпионов он пропустил досадный мяч, правда "сливочные" еще в первом тайме вышли вперед.

Подробности первого тайма и комментарии тренера "Реала" в материале Новини.LIVE.

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В преддверии матча Карло Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем, чтобы объяснить ему, что игроком основы по возвращении будет Кепа Аррисабалага, сообщает испанское издание Marca.

Испанские журналисты утверждают, что для итальянского наставника важно, чтобы каждый игрок в команде знал свое место. Поэтому во избежание каких-либо недоразумений он решил лично сообщить Андрею о его статусе в команде.

Психологический удар

В итоге это могло привести к психологическому надлому у украинца и пропустил свой 3-й гол в сезоне. При чем выбил мяч после удара Симеоне почти с линии, но рефери засчитал взятие ворот.

После этого мадридцы сразу сравняли. Родриго красиво попал в девятку, а позже Беллингем вывел Реал вперед еще до перерыва.

Ожидается, что Кепа вернется уже в эти выходные и станет в ворота против Гранады.

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.

Андрей Шевченко станет главным тренером "Милана".

Анчелотти и Лунин обсудили будущее украинца в "Реале" — что известно.

Мирча Луческу прокомментировал слухи о возвращении в "Динамо".

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