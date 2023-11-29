Лунин вышел в старте и пропустил быстрый гол от Наполи
Похоже, что разговоры Анчелотти, о том, что основной вратарь Реала именно Кепа, негативно повлияли на игру Андрея Лунина. В матче против Наполи в Лиге Чемпионов он пропустил досадный мяч, правда "сливочные" еще в первом тайме вышли вперед.
Подробности первого тайма и комментарии тренера "Реала" в материале Новини.LIVE.
В преддверии матча Карло Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем, чтобы объяснить ему, что игроком основы по возвращении будет Кепа Аррисабалага, сообщает испанское издание Marca.
Испанские журналисты утверждают, что для итальянского наставника важно, чтобы каждый игрок в команде знал свое место. Поэтому во избежание каких-либо недоразумений он решил лично сообщить Андрею о его статусе в команде.
Психологический удар
В итоге это могло привести к психологическому надлому у украинца и пропустил свой 3-й гол в сезоне. При чем выбил мяч после удара Симеоне почти с линии, но рефери засчитал взятие ворот.
После этого мадридцы сразу сравняли. Родриго красиво попал в девятку, а позже Беллингем вывел Реал вперед еще до перерыва.
Ожидается, что Кепа вернется уже в эти выходные и станет в ворота против Гранады.
Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.
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