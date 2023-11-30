Лунін двічі пропустив у переможному матчі Реала в ЛЧ — відео

Хвіча Кварцхелія проти Андрія Луніна. Фото: REUTERS/Juan Medina

В рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Реал" приймав "Наполі". У господарів на поле вийшов резервний голкіпер Андрій Лунін.

"Реал" переміг із рахунком 4:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Лунін двічі не врятував

Гості добре почали матч і відразу мали кілька моментів у воріт "Реала". Потім їм вдалося забити на дев'ятій хвилині. Захист мадридців дозволив Сімеоне завдати удару майже із лінії воріт.

Попри пропущений гол "Реал" відігрався вже в наступній атаці. Родріго із лівого флангу штрафного майданчику пробив у дальній кут воріт — 1:1.

На 21-й хвилині "Реал" вийшов уперед після того, як Алаба знайшов навісом голову Беллінгема в центрі штрафного майданчика й британець забив.

Для "Реалу" другий тайм знову почався з пропущеного голу. Замбо-Ангісса із гострого кута потужно пробив у дальній кут воріт. Цього разу захист мадридців знову дав суперникам пробити.

Після забитого м’яча "Наполі" перейшов у захист і намагався піймати мадридців на контратаці. Свою перевагу у грі "Реал" втілив у третій гол лише на 84-й хвилині, коли Ніколас Пас Мартінес розкрутив Каюсте на правому фланзі, підійшов до штрафного й потужно пробив низом у ближній кут — 3:2.

Крапку в матчі на четвертій доданій хвилині поставив Хоселу. Форвард отримав чудову передачу від Беллінгема і йому залишалось пробити в пустий кут воріт.

Зазначимо, що "Реал" ще до матчу забезпечив собі плей-оф. "Наполі" ж в останньому турі потрібно не програти "Бразі" з різницею в два та більше голів.

"Реал" — "Наполі" — 4:2

Голи: Родріго, 11, Беллінгем, 21, Пас, 84, Хоселу, 90+4 — Сімеоне, 9, Замбо-Ангісса, 47

"Реал": Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді (Начо, 87) — Кроос — Вальверде, Себальйос (Хоселу, 57) — Беллінгем — Браїм (Пас, 65), Родріго (Васкес, 87).

"Наполі": Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус (Дзанолі, 87) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Распадорі, 87), Зелінські (Ельмас, 66) — Політано (Каюсте, 78), Сімеоне (Осімген, 51), Кварацхелія.

Попередження: Зелінські, Каюсте.

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