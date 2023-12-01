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Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо

1 грудня 2023 10:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо
Віталій Буяльський вивів команду на поле. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" за місяць може отримати запит про продаж капітана команди. Віталій Буяльський зацікавив один із клубів німецької Бундесліги.

У "Динамо" готові продати півзахисника за однієї умови, повідомляє Stern.

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Віталій Буяльський у сезоні 2023/2024 забив уже шість голів і зробив три результативні передачі. Цей рік може стати для 30-річного футболіста останнім у "Динамо", оскільки досвідчений півзахисник зацікавив один із клубів Німеччини.

Віталій Буяльський
Буяльський під час атаки "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Куди може піти Буяльський

Тренерський штаб німецького "Хоффенхайма" звернув увагу на гру капітана "Динамо" та пів року стежив за виступами футболіста українського клубу. Керівництво команди із Зінсхайма зацікавлене у трансфері Віталія Буяльського.

У січні 2024 року "Динамо" отримає запит щодо продажу свого капітана. Від відповіді Ігоря Суркіса залежатиме те, де півзахисник продовжить кар'єру.

За даними Transfermarkt, вартість Віталія Буяльського складає шість мільйонів євро. Його контракт з українським клубом діє до літа 2025 року.

Буяльський є вихованцем "Динамо". Його запросили до київського клубу у віці 16 років.

Після 12 турів німецької Бундесліги "Хоффенхайм" йде на шостому місці у турнірній таблиці та мріє кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

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