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Ібрагімович повертається до Мілана

29 листопада 2023 18:00
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Агабекян Карен
редактор
Ібрагімович повертається до Мілана
Златан прощається з футболом. Фото: "Мілан"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Італійський "Мілан" не зраджує собі та продовжує повертати до клубу своїх колишніх зірок. Незабаром клуб може зробити велике оголошення.

Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, стосується воно легендарного Златана Ібрагімовича.

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За інформацією джерела, Ібрагімович зараз дуже близький до повернення в "Мілан" на одну з керівних посад.

"Златан Ібрагімович наближається до повернення до "Мілану", в керівництво", — написав Скіра.

Поки невідомо, чи стане "Ібра" новим Паоло Мальдіні, чи Звоніміром Бобаном у керівництві клубу.

Після 13 турів у чемпіонаті Італії "Мілан" йде третім у турнірній таблиці з відставанням у шість очок від лідируючого "Інтера".

У Лізі чемпіонів "Мілан" посідає останнє місце у групі, але ще має теоретичні шанси вийти у плей-оф. В останньому турі їм необхідно обіграти "Ньюкасл" і сподіватися на перемогу "Борусії" Дортмунд, яка забезпечила собі місце у 1/8 фіналу, над "ПСЖ".

Зазначимо, що у червні Ібрагімович оголосив про завершення футбольної кар'єри. Швед у той урочистий момент попрощався з уболівальниками "Мілана" на "Сан-Сіро", де десятки тисяч людей проводили свого футбольного ідола.

Нагадаємо, Забарний зацікавив відомий італійський клуб і може залишити "Борнмут" вже у січні.

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