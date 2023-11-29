Ібрагімович повертається до Мілана

Златан прощається з футболом. Фото: "Мілан"

Італійський "Мілан" не зраджує собі та продовжує повертати до клубу своїх колишніх зірок. Незабаром клуб може зробити велике оголошення.

Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, стосується воно легендарного Златана Ібрагімовича.

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За інформацією джерела, Ібрагімович зараз дуже близький до повернення в "Мілан" на одну з керівних посад.

"Златан Ібрагімович наближається до повернення до "Мілану", в керівництво", — написав Скіра.

Поки невідомо, чи стане "Ібра" новим Паоло Мальдіні, чи Звоніміром Бобаном у керівництві клубу.

Після 13 турів у чемпіонаті Італії "Мілан" йде третім у турнірній таблиці з відставанням у шість очок від лідируючого "Інтера".

У Лізі чемпіонів "Мілан" посідає останнє місце у групі, але ще має теоретичні шанси вийти у плей-оф. В останньому турі їм необхідно обіграти "Ньюкасл" і сподіватися на перемогу "Борусії" Дортмунд, яка забезпечила собі місце у 1/8 фіналу, над "ПСЖ".

Зазначимо, що у червні Ібрагімович оголосив про завершення футбольної кар'єри. Швед у той урочистий момент попрощався з уболівальниками "Мілана" на "Сан-Сіро", де десятки тисяч людей проводили свого футбольного ідола.

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