Ибрагимович возвращается в Милан
Итальянский "Милан" не изменяет себе и продолжает возвращать в клуб своих бывших звезд. Вскоре клуб может сделать большое объявление.
Как сообщил инсайдер Николо Скира, касается оно легендарного Златана Ибрагимовича.
Что будет делать "Ибра"
По информации источника, Ибрагимович сейчас очень близок к возвращению в "Милан" на одну из руководящих должностей.
"Златан Ибрагимович приближается к возвращению в "Милан", в руководство", — написал Скира.
Пока неизвестно, станет ли "Ибра" новым Паоло Мальдини, либо Звонимиром Бобаном в руководстве клуба.
После 13 туров в чемпионате Италии "Милан" идет третьим в турнирной таблице с отставанием в шесть очков от лидирующего "Интера".
В Лиге чемпионов "Милан" занимает последнее место в группе, но еще имеет теоретические шансы выйти в плей-офф. В последнем туре им необходимо обыграть "Ньюкасл" и надеяться на победу "Боруссии" Дортмунд, обеспечившую себе место в 1/8 финала, над "ПСЖ".
Отметим, что в июне Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры. Швед в тот торжественный момент попрощался с болельщиками "Милана" на "Сан-Сиро" и десятки тысяч людей проводили своего футбольного идола.
Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.
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