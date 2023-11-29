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Ибрагимович возвращается в Милан

29 ноября 2023 18:00
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Агабекян Карен
редактор
Ибрагимович возвращается в Милан
Златан прощается с футболом. Фото: "Милан"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Итальянский "Милан" не изменяет себе и продолжает возвращать в клуб своих бывших звезд. Вскоре клуб может сделать большое объявление.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, касается оно легендарного Златана Ибрагимовича.

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По информации источника, Ибрагимович сейчас очень близок к возвращению в "Милан" на одну из руководящих должностей.

"Златан Ибрагимович приближается к возвращению в "Милан", в руководство", — написал Скира.

Пока неизвестно, станет ли "Ибра" новым Паоло Мальдини, либо Звонимиром Бобаном в руководстве клуба.

После 13 туров в чемпионате Италии "Милан" идет третьим в турнирной таблице с отставанием в шесть очков от лидирующего "Интера".

В Лиге чемпионов "Милан" занимает последнее место в группе, но еще имеет теоретические шансы выйти в плей-офф. В последнем туре им необходимо обыграть "Ньюкасл" и надеяться на победу "Боруссии" Дортмунд, обеспечившую себе место в 1/8 финала, над "ПСЖ".

Отметим, что в июне Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры. Швед в тот торжественный момент попрощался с болельщиками "Милана" на "Сан-Сиро" и десятки тысяч людей проводили своего футбольного идола.

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