Український футбольний клуб припинив існування

Футболісти "Ниви" у Ужгороді. Фото: instagram.com/nyva_buzova/

Одна з команд Першої ліги "Нива" із Бузової (Київська область) може зникнути з футбольної карти України. Керівництво клубу вирішило припинити фінансування на невизначений період.

"Нива" матиме шанс відродитися після закінчення війни в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на спортивного журналіста Володимира Звєрова.

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Один із останніх знімків гравців "Ниви". Фото: instagram.com/nyva_buzova/

Що буде з "Нивою"

Головний тренер клубу із Бузової Ігор Жабченко підтвердив, що після закінчення війни в Україні фінансування "Ниви" може бути відновлено. Однак, до перемоги команда припинить існування.

За підсумками першої частини сезону у Першій лізі "Нива" посіла четверте місце у групі "А". Це дозволило команді з Київської області продовжити боротьбу за титул у цьому дивізіоні.

Після того, як "Нива" зніметься з турніру, її місце згідно з регламентом має зайняти "Буковина" (Чернівці).

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