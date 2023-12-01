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Український футбольний клуб припинив існування

1 грудня 2023 14:18
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Український футбольний клуб припинив існування
Футболісти "Ниви" у Ужгороді. Фото: instagram.com/nyva_buzova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одна з команд Першої ліги "Нива" із Бузової (Київська область) може зникнути з футбольної карти України. Керівництво клубу вирішило припинити фінансування на невизначений період.

"Нива" матиме шанс відродитися після закінчення війни в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на спортивного журналіста Володимира Звєрова.

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Нива Бузова
Один із останніх знімків гравців "Ниви". Фото: instagram.com/nyva_buzova/

Що буде з "Нивою"

Головний тренер клубу із Бузової Ігор Жабченко підтвердив, що після закінчення війни в Україні фінансування "Ниви" може бути відновлено. Однак, до перемоги команда припинить існування.

За підсумками першої частини сезону у Першій лізі "Нива" посіла четверте місце у групі "А". Це дозволило команді з Київської області продовжити боротьбу за титул у цьому дивізіоні.

Після того, як "Нива" зніметься з турніру, її місце згідно з регламентом має зайняти "Буковина" (Чернівці).

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