Український футбольний клуб припинив існування
Одна з команд Першої ліги "Нива" із Бузової (Київська область) може зникнути з футбольної карти України. Керівництво клубу вирішило припинити фінансування на невизначений період.
"Нива" матиме шанс відродитися після закінчення війни в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на спортивного журналіста Володимира Звєрова.
Президент "Ниви" Октай Ефендієв ухвалив рішення тимчасово припинити фінансування футбольного клубу. Він перенаправить усі вільні гроші на підтримку Збройним силам України (ЗСУ).
Що буде з "Нивою"
Головний тренер клубу із Бузової Ігор Жабченко підтвердив, що після закінчення війни в Україні фінансування "Ниви" може бути відновлено. Однак, до перемоги команда припинить існування.
За підсумками першої частини сезону у Першій лізі "Нива" посіла четверте місце у групі "А". Це дозволило команді з Київської області продовжити боротьбу за титул у цьому дивізіоні.
Після того, як "Нива" зніметься з турніру, її місце згідно з регламентом має зайняти "Буковина" (Чернівці).
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