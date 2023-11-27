Колишній футболіст Ворскли та Металіста загинув на фронті

Олександр Гончар під час служби у ЗСУ. Фото: Google

У Борисполі попрощалися з колишнім українським спортсменом, який пожертвував собою у боротьбі з російським агресором. Ексфутболіст "Борисфена", "Ворскли", "Металіста" та інших команд загинув на фронті ще наприкінці серпня.

Олександр Гончар приєднався до Військових сил України (ЗСУ) невдовзі після початку повномасштабного військового вторгнення росіян, повідомляє Виконавчий комітет Бориспільської міської ради.

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У березні 2022 року Олександр Гончар став солдатом окремої автомобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. За півтора року служби він побував у багатьох гарячих точках фронту. Наприкінці серпня 34-річний боєць загинув у Запорізькій області. Церемонія прощання з колишнім спортсменом відбулася лише 27 листопада.

Ким був Олександр Гончар

Вихованець бориспільського футболу став основним футболістом місцевого "Борисфена" ще 1997 року. У сезонах 2002/2003 та 2005/2006 він ставав срібним призером Першої ліги України. В елітному дивізіоні та команда з Борисполя перемагала навіть київське "Динамо", і Гончар брав участь у матчі.

Крім "Борисфена", Олександр Гончар виступав за полтавську "Ворсклу", харківський "Металіст", луганську "Зорю", тернопільську "Ниву" та низку інших команд.

У захисника України залишилися дружина та двоє дітей.

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