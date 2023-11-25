Загинув легендарний ультрас Динамо

Сергій Павліченко. Фото: Google

В зоні бойових дій загинув ще один ультрас київського "Динамо". Цього разу війна забрала життя Сергія Павліченка.

Про це повідомив Телеграм-канал ультрас "Динамо" White Boys Club.

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Павліченко-молодший на війні служив у 78-му полку десантно-штурмових військ. Він загинув 18 листопада біля села Вербове у Запорізькій області.

"На війні загинув Сергій Павліченко...

Він був бійцем 78 полку ДШВ і відчайдушно захищав Україну до останнього подиху.

Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше...", — йдеться в повідомленні ультрас.

Павліченко разом з батьком Дмитром стали відомі на всю Україну в 2012 році, коли їх засудили за вбивство судді Сергія Зубкова, через рішення якого їх виселили з будинку. Сергій тоді отримав 13 років позбавлення волі, а його батька було засуджено на довічне ув’язнення.

Проти цього рішення виступила спільнота ультрас по всій Україні. Вони тоді активно проводили акцію "Свободу Павліченкам".

24 лютого 2014 року Верховна Рада звільнила Павліченків, оголосивши їх політв’язнями.

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