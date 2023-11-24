Известный украинский футболист погиб с семьей в Польше

Владимир Сниданко с женой Надеждой. Фото: Facebook

В Польше произошла трагедия, жертвами которой стала украинская семья. В результате ДТП погиб спортсмен Владимир Сниданко вместе с женой и маленьким сыном.

Авария произошла в одном из сел Нижнесилезского воеводства, сообщает Fakt.pl.

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Владимир Сниданко и его семья проживали в Польше. Спортсмен защищал цвета одного из местных футбольных клубов. Накануне он стал жертвой автомобильной аварии, которая оборвала жизни сразу нескольких человек.

Обстоятельства ДТП

Автомобильная авария произошла накануне поздно вечером. Сниданко вез свою супругу Надежду и семилетнего сына Марко из Вроцлава в сторону Клодзко. 37-летний футболист не справился с управлением автомобилем и столкнулся сначала с одним грузовиком, затем с другим. Владимир, его жена и сын умерли на месте.

Последствия ДТП в Польше. Фото: Fakt.pl

Полицейские проверили водителей грузовиков на алкоголь, но не обнаружили нарушений. Клуб, за который выступал Владимир Сниданко, выразил соболезнования в связи с трагедией.

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