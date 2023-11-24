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Балотелли стал жертвой ДТП в Италии

24 ноября 2023 11:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Балотелли стал жертвой ДТП в Италии
Марио Балотелли садится в автомобиль. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в автомобильную аварию в городе Брешиа. Футболист разбил свой элитный автомобиль. 

Полиция не исключает, что Балотелли мог стать виновников ДТП, сообщает La Gazetta dello Sport

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Марио Балотелли попал в аварию поздно вечером в четверг, 23 ноября. Сам футболист не пострадал, однако его автомобиль получил серьезные повреждения. 

Детали ДТП с участием Балотелли 

На место происшествия оперативно прибыли медики, спасатели и полицейские. Они зафиксировали, как 33-летний Марио Балотелли в состоянии шока самостоятельно выбрался из автомобиля. Форвард не мог ровно идти, и врачи повели его в направлении машины скорой помощи. 

Марио Балотелли
Марио Балотелли на поле. Скриншот YouTube

Балотелли отказался пройти тест на алкогольное опьянение на месте происшествия. Полицейские предложили футболисту сделать это позже в больнице. Игрока спасли от травм подушки безопасности автомобиля, которые раскрылись в момент ДТП. 

Пока не известно, кто стал виновником автомобильной аварии. Других жертв этого происшествия нет. В прошлом Балотелли уже был участником ДТП. 

Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году. 

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