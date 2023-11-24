Балотелли стал жертвой ДТП в Италии
Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в автомобильную аварию в городе Брешиа. Футболист разбил свой элитный автомобиль.
Полиция не исключает, что Балотелли мог стать виновников ДТП, сообщает La Gazetta dello Sport.
Марио Балотелли попал в аварию поздно вечером в четверг, 23 ноября. Сам футболист не пострадал, однако его автомобиль получил серьезные повреждения.
Детали ДТП с участием Балотелли
На место происшествия оперативно прибыли медики, спасатели и полицейские. Они зафиксировали, как 33-летний Марио Балотелли в состоянии шока самостоятельно выбрался из автомобиля. Форвард не мог ровно идти, и врачи повели его в направлении машины скорой помощи.
Балотелли отказался пройти тест на алкогольное опьянение на месте происшествия. Полицейские предложили футболисту сделать это позже в больнице. Игрока спасли от травм подушки безопасности автомобиля, которые раскрылись в момент ДТП.
Пока не известно, кто стал виновником автомобильной аварии. Других жертв этого происшествия нет. В прошлом Балотелли уже был участником ДТП.
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