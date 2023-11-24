Балотеллі став жертвою ДТП в Італії

Маріо Балотеллі сідає в автомобіль. Скриншот YouTube

Колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі потрапив у автомобільну аварію у місті Брешіа. Футболіст розбив свій автомобіль.

Поліція не виключає, що Балотеллі міг стати винуватцем ДТП, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Маріо Балотеллі потрапив в аварію пізно увечері у четвер, 23 листопада. Сам футболіст не постраждав, проте його автомобіль зазнав серйозних пошкоджень.

Деталі ДТП за участю Балотеллі

На місце події оперативно прибули медики, рятувальники та поліцейські. Вони зафіксували, як 33-річний Маріо Балотеллі у стані шоку самостійно вибрався з автомобіля. Форвард не міг рівно йти, і лікарі повели його у напрямку швидкої допомоги.

Маріо Балотеллі на полі. Скриншот YouTube

Балотеллі відмовився пройти тест на алкогольне сп'яніння на місці пригоди. Поліцейські запропонували футболістові зробити це пізніше у лікарні. Гравця врятували від травм подушки безпеки автомобіля, які розкрилися під час ДТП.

Наразі не відомо, хто став винуватцем автомобільної аварії. Інших жертв цієї події немає. У минулому Балотеллі вже був учасником ДТП.

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