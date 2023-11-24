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Відомий український футболіст загинув із сім'єю у Польщі

24 листопада 2023 12:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український футболіст загинув із сім'єю у Польщі
Володимир Сніданко із дружиною Надією. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У Польщі трапилася трагедія, жертвами якої стала українська родина. Внаслідок ДТП загинув спортсмен Володимир Сніданко разом із дружиною та маленьким сином.

Аварія сталася в одному із сіл Нижньосілезького воєводства, повідомляє Fakt.pl.

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Володимир Сніданко та його родина проживали у Польщі. Спортсмен захищав кольори одного із місцевих футбольних клубів. Напередодні він став жертвою автомобільної аварії, яка обірвала життя одразу кількох людей.

Обставини ДТП

Автомобільна аварія сталася напередодні пізно увечері. Сніданко віз свою дружину Надію та семирічного сина Марка з Вроцлава у бік Клодзка. 37-річний футболіст не впорався з керуванням автомобілем і зіткнувся спочатку з однією вантажівкою, потім з іншою. Володимир, його дружина та син загинули на місці.

ДТП у Польщі
Наслідки ДТП у Польщі. Фото: Fakt.pl

Поліцейські перевірили водіїв вантажівок на алкоголь, але не виявили порушень. Клуб, за який виступав Володимир Сніданко, висловив співчуття у зв'язку із трагедією.

У спортсмена залишилося двоє дітей: п'ятирічна Анна та трирічний Артем.

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