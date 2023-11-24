Не лише Довбик та Циганков — ще один українець тренувався з основою Жирони

Циганков, Довбик та Мельниченко. Фото: t.me/zoryalondonsk/

У складі іспанської "Жирони" найближчим часом може дебютувати ще один український футболіст. Компанію Віктору Циганкову та Артему Довбику готовий скласти Дмитро Мельниченко.

Мічел Санчес припустився молодого гравця до тренування з основним складом команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Zorya Londonsk".

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Іспанська "Жирона" продовжує лідирувати у турнірній таблиці іспанської Ла-Ліги, а тренерський штаб команди шукає варіанти для посилення основного складу. Мічел дав шанс 19-річному Дмитру Мельниченку провести тренування з провідними гравцями команди.

Дмитро Мельниченко у "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Хто такий Дмитро Мельниченко

Вихованець київського "Динамо" підписав контракт із "Жироною" терміном на два роки першого вересня 2023 року. Його останнім футбольним клубом була "Нива" із Бузової. Передбачалося, що українець виступатиме у складі "Жирони Б", яка грає свої матчі у п'ятому дивізіоні іспанського футболу.

Проте Мельниченко може мати шанс стати гравцем основної команди. Перший крок уже зроблено. Колишній футболіст юнацької збірної України, "Динамо" та "Руха" вже провів тренування із зірками клубу та отримав на згадку фотографію з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим.

Свій наступний поєдинок "Жирона" проведе на "Монтіліві" у понеділок, 27 листопада, проти "Атлетіка" з Більбао.

Нагадаємо, Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.

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