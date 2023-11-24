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Не только Довбик и Цыганков — еще один украинец тренировался с основой Жироны

24 ноября 2023 18:15
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Не только Довбик и Цыганков — еще один украинец тренировался с основой Жироны
Цыганков, Довбик и Мельниченко. Фото: t.me/zoryalondonsk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В составе испанской "Жироны" в ближайшее время может дебютировать еще один украинский футболист. Компанию Виктору Цыганкову и Артему Довбику готов составить Дмитрий Мельниченко. 

Мичел Санчес допустил молодого игрока к тренировке с основным составом команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Zorya Londonsk". 

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Испанская "Жирона" продолжает лидировать в турнирной таблице испанской Ла Лиги, а тренерский штаб команды ищет варианты для усиления основного состава. Мичел дал шанс 19-летнему Дмитрию Мельниченко провести тренировку с ведущими игроками команды. 

Дмитрий Мельниченко
Дмитрий Мельниченко в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Кто такой Дмитрий Мельниченко 

Воспитанник киевского "Динамо" подписал контракт с "Жироной" сроком на два года первого сентября 2023 года. Его последним футбольным клубом была "Нива" из Бузовой. Предполагалось, что украинец будет выступать в составе "Жироны Б", которая играет свои матчи в пятом дивизионе испанского футбола. 

Однако у Мельниченко может появиться шанс стать игроком основной команды. Первый шаг уже сделан. Бывший футболист юношеской сборной Украины, "Динамо" и "Руха" уже провел тренировку со звездами клуба и получил на память фотографию с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым. 

Свой следующий поединок "Жирона" проведет на "Монтиливи" в понедельник, 27 ноября, против "Атлетика" из Бильбао. 

Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году. 

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