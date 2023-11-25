Погиб легендарный ультрас Динамо

Сергей Павличенко. Фото: Google

В зоне боевых действий погиб еще один ультрас киевского "Динамо". В этот раз война унесла жизнь Сергея Павличенко.

Об этом сообщил Телеграмм-канал ультрас "Динамо" White Boys Club.

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Павличенко-младший на войне служил в 78-м полку десантно-штурмовых войск. Погиб он 18 ноября возле села Вербовое в Запорожской области.

"На войне погиб Сергей Павличенко...

Он был бойцом 78 полка ДШВ и отчаянно защищал Украину до последнего вздоха.

Все вы знаете Сергея, который за свою жизнь переживал очень тяжелые периоды и сейчас отдал самое ценное...", — говорится в сообщении ультрас.

Павличенко вместе с отцом Дмитрием стали известны на всю Украину в 2012 году, когда их осудили за убийство судьи Сергея Зубкова, по решению которого их выселили из дома. Сергей тогда получил 13 лет лишения свободы, а его отец был осужден на пожизненное заключение.

Против этого решения выступило сообщество ультрас по всей Украине. Они тогда активно проводили акцию "Свободу Павличенко".

24 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Павличенко, объявив их политзаключенными.

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