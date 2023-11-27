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Бывший футболист Ворсклы и Металлиста погиб на фронте

27 ноября 2023 09:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший футболист Ворсклы и Металлиста погиб на фронте
Александр Гончар во время службы в ВСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Борисполе простились с бывшим украинским спортсменом, который пожертвовал собой в борьбе с российским агрессором. Экс-футболист "Борисфена", "Ворсклы", "Металлиста" и других команд погиб на фронте еще в конце августа. 

Александр Гончар присоединился к Военным силам Украины (ВСУ) вскоре после начала полномасштабного военного вторжения россиян, сообщает Исполнительный комитет Бориспольского городского совета

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В марте 2022 года Александр Гончар стал солдатом отдельной автомобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. За полтора года службы он побывал во многих горячих точках фронта. В конце августа 34-летний боец погиб в Запорожской области. Церемония прощания с бывшим спортсменом прошла только 27 ноября. 

Кем был Александр Гончар 

Воспитанник бориспольского футбола стал основным футболистом местного "Борисфена" еще в 1997 году. В сезонах 2002/2003 и 2005/2006 он становился серебряным призером Первой лиги Украины. В элитном дивизионе та команда из Борисполя побеждала даже киевское "Динамо", и Гончар участвовал в том матче.

Помимо "Борисфена", Александр Гончар выступал за полтавскую "Ворсклу", харьковский "Металлист", луганску "Зарю", тернопольскую "Ниву" и ряд других команд. 

У защитника Украины остались жена и двое детей. 

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