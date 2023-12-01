Ексфорвард Динамо забив три голи та став одним із найкращих бомбардирів у Польщі

Ілля Шкурін під час атаки "Сталі". Фото: instagram.com/fksstalmielec/

Колишній футболіст збірної Білорусі та київського "Динамо" Ілля Шкурін продовжує підкорювати чемпіонат Польщі. Молодий форвард зробив перший хет-трик.

Шкурін став одним із найрезультативніших гравців чемпіонату Польщі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 16-го туру чемпіонату Польщі з футболу "Сталь" із Мелеца зіграла у Щецині проти місцевої "Погоні". Команда Каміля Кіріша здобула вольову перемогу з рахунком 3:2. Головною дійовою особою "Сталі" став білоруський легіонер команди.

Футбольний подвиг Шкуріна

У цьому матчі 24-річний форвард зробив хет-трик. Ілля Шкурін відкрив рахунок уже на шостій хвилині поєдинку, але в середині тайму команда Іллі пропустила два голи.

Проте саме ексфутболіст "Динамо" став героєм протистояння. Ілля Шкурін зрівняв рахунок на 55-й хвилині, а за шість хвилин до кінця матчу реалізував пенальті та приніс "Сталі" перемогу.

Ілля Шкурін робить передачу. Фото: instagram.com/fksstalmielec/

Завдяки цьому підопічні Каміля Кіріша закріпилася на дев'ятому місці в турнірній таблиці Екстракласи. Ілля Шкурін, який жодного разу не забивав за "Динамо", відзначився вже вісім разів. Більше у чемпіонаті Польщі забив лише Ерік Експозіто, який представляє "Шльонськ" — ця команда лідирує у чемпіонаті.

У наступному турі "Сталь" прийме вдома ЛКС, який посідає останнє місце у турнірній таблиці.

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