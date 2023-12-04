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Лунін не піде вільним агентом — він продовжив контракт з Реалом

4 грудня 2023 22:07
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Агабекян Карен
редактор
Лунін не піде вільним агентом — він продовжив контракт з Реалом
Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін мав піти з клубу вільним агентом влітку 2024 року. При цьому стало відомі подробиці, які можуть змінити плани українця.

Лунін підписав новий контракт з "Реалом", повідомив портал El Chiringuito.

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Лунін у матчі з "Реалом". Фото: REUTERS/Juan Medina

Лунін може залишитись у Мадриді до літа 2025 року

За інформацією джерел, у перші роки перебування в мадридському "Реалі" Лунін підписав з клубом новий контракт, який діяв на один рік довше.

Джерело зазначило, що контракт 24-річного резервіста "Реалу" закінчиться у червні 2025 року.

Також відзначається, що футболіст таємно підписав новий контракт.

Цього сезону Лунін зіграв у семи матчах за "Реал", у яких пропустив чотири голи. При цьому він у чотирьох іграх залишив ворота сухими.

Луніним зацікавлені клуби із топових чемпіонатів. Українець може перейти у "Вільярреал", або ж підписати договір з одним із клубів АПЛ.

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