Лунин не уйдет свободным агентом — он продлил контракт с Реалом

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин должен был уйти из клуба свободным агентом летом 2024 года. При этом стало известно о подробностях, которые могут изменить планы украинца.

Лунин подписал новый контракт с "Реалом", сообщил портал El Chiringuito.

Читайте также:

Лунин в матче с "Реалом". Фото: REUTERS/Juan Medina

Лунин может остаться в Мадриде до лета 2025 года

По информации источников, в первые годы нахождения в мадридском "Реале" Лунин подписал с клубом новый контракт, действовавший на один год дольше.

Источник отметил, что контракт 24-летнего резервиста "Реала" истечет в июне 2025 года.

Также отмечается, что футболист тайно подписал новый контракт.

В этом сезоне Лунин сыграл в семи матчах за "Реал", в которых пропустил четыре гола. При этом он в четырех играх оставил ворота сухими.

Луниным заинтересованы клубы из топовых чемпионатов. Украинец может перейти в "Вильярреал", или же подписать договор с одним из клубов АПЛ.

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.