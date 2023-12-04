Лунин не уйдет свободным агентом — он продлил контракт с Реалом
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин должен был уйти из клуба свободным агентом летом 2024 года. При этом стало известно о подробностях, которые могут изменить планы украинца.
Лунин подписал новый контракт с "Реалом", сообщил портал El Chiringuito.
Лунин может остаться в Мадриде до лета 2025 года
По информации источников, в первые годы нахождения в мадридском "Реале" Лунин подписал с клубом новый контракт, действовавший на один год дольше.
Источник отметил, что контракт 24-летнего резервиста "Реала" истечет в июне 2025 года.
Также отмечается, что футболист тайно подписал новый контракт.
В этом сезоне Лунин сыграл в семи матчах за "Реал", в которых пропустил четыре гола. При этом он в четырех играх оставил ворота сухими.
Луниным заинтересованы клубы из топовых чемпионатов. Украинец может перейти в "Вильярреал", или же подписать договор с одним из клубов АПЛ.
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