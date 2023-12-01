Де Хеа вернется в Манчестер Юнайтед из-за дисквалификации Онана

Андре Онана в матче против "Галатасарая". Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Голкиперу английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андре Онана могут запретить играть из-за малоизвестного правила ФИФА. "Красные дьяволы" уже ищут нового вратаря.

Сборная Камеруна может сделать так, что Онана нескоро вернется на поле, сообщает The Sun.

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Андре Онана со скандалом завершил выступления в национальной команде во время Кубка Мира-2022. Однако несколько месяцев спустя 27-летний голкипер помирился с главным тренером команды Ригобертом Сонгом и вернулся в сборную Камеруна.

Новый конфликт с участием Онана

Предполагалось, что вратарь "Манчестер Юнайтед" отправится вместе со сборной Камеруна на Кубок Африки-2024, который пройдет с 13 января по 11 февраля 2024.

Однако Андре Онана резко изменил решение и заявил, что останется на "Олд Траффорд". Решение пропустить КАН-2024 голкипер мотивировал тем, что у "Манчестер Юнайтед" сейчас сложный период, а сам вратарь играет неуверенно и нестабильно.

Де Хеа в матче за "МЮ". Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Это разозлило чиновников из Федерации футбола Камеруна, которые хотят добиться дисквалификации голкипера. Существует правило ФИФА, согласно которому такой вариант вполне возможен.

"Игрок, который вызван своей ассоциацией в сборную, не имеет права играть за клуб, в котором он зарегистрирован, в течение периода, на который его участие необходимо сборной", — сообщает регламент ФИФА.

Андре Онана может пропустить шесть матчей "Манчестер Юнайтед". Английские журналисты заявляют, что руководство "красных дьяволов" предложит контракт до конца сезона бывшему голкиперу команды Давиду Де Хеа.

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