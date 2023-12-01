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Ливерпуль придумал, где найти деньги на трансфер Мбаппе

1 декабря 2023 11:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ливерпуль придумал, где найти деньги на трансфер Мбаппе
Килиан Мбаппе спорит с арбитром. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского "Ливерпуля" собирается пригласить в команду Килиана Мбаппе. На "Энфилде" уже готовят план по трансферу лидера "ПСЖ" и сборной Франции. 

"Ливерпуль" получит деньги на покупку Мбаппе в Саудовской Аравии, сообщает TeamTalk.  

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Команда Юргена Клоппа в этом сезоне снова борется за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. "Ливерпуль" расположился на третьем месте в турнирной таблице по итогам 13 туров. "Красные" отстают на одно очко от "Манчестер Сити" и на два балла от "Арсенала". 

Трансфер Мбаппе в "Ливерпуль" 

Уже летом 2024 года "красные" хотят пригласить на "Энфилд" Килиана Мбаппе. В клубе уже приготовили план, который поможет осуществить эту задачу. Важной составляющей замысла станет продажа Мохаммеда Салаха. 

Прошлым летом "Ливерпуль" получил предложение о продаже египетского форварда сразу от нескольких клубов из Саудовской Аравии. Тогда "красные" отказали потенциальным покупателям, хотя сам Салах был готов сменить команду. Однако через полгода "Ливерпуль" намерен вернуться к вопросу о продаже Мохаммеда. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе спасает "ПСЖ" от поражения в игре с "Ньюкаслом". REUTERS/Stephane Mahe

Салах проводит очередной хороший сезон. Он забил 13 голов и сделал пять результативных передач в 18 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. "Красным" предлагали 150 млн евро за египтянина. Его трансферная стоимость не станет ниже. 

"Ливерпуль" потратит эти деньги на зарплату Килиана Мбаппе. Контракт француза с "ПСЖ" истекает следующим летом, и он не собирается продлевать соглашение с клубом. С января Мбаппе сможет вести переговоры с другими клубами. "Ливерпуль" предложит ему конкурировать с Эрлингом Холландом в одной из сильнейших лиг мира. 

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